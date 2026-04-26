Los Chankas es el único equipo invicto del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Los Chankas

Los Chankas es el único equipo invicto del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Los Chankas

La polémica recayó sobre Los Chankas luego de que se revelara que el argentino Walter Paolella no figuraba como entrenador principal en las actas de los partidos oficiales del Torneo Apertura de la Liga 1.

En medio de los rumores sobre una posible sanción a resta de puntos, el conjunto de Andahuaylas se pronunció sobre la situación del estratega.

Comunicado de Los Chankas. Foto: Los Chankas

Los Chankas se pronuncia sobre licencia de su DT

En un primer momento, Los Chankas rechazaron estos rumores y aseguraron que vienen cumpliendo con el reglamento de la competición.

“No existe ninguna sanción deportiva, resolución firme ni quita de puntos contra nuestra institución. El club viene participando regularmente en la competencia y mantiene intactos sus derechos deportivos dentro del torneo (…). Cumplimos con lo establecido en el reglamento y las bases vigentes del campeonato, actuando dentro del marco normativo aplicable y atendiendo los procedimientos administrativos que correspondan”, se lee en sus redes sociales.

El líder del Torneo Apertura remarcó que Walter Paolella cuenta con licencia para dirigir y que solo falta formalizar su inscripción en la planilla.

“Respecto a la conformación del comando técnico, el profesor Walter Paolella forma parte del comando técnico del club, encontrándose en proceso de regularización de los aspectos administrativos y documentarios correspondientes para poder dirigir en el torneo peruano, conforme a los procedimientos establecidos ante las autoridades competentes”, precisaron.

Próximo partido de Los Chankas

Los Chankas es el único equipo invicto en el Torneo Apertura de la Liga 1. El elenco andahuaylino verá acción este lunes 27 de abril, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana), frente a ADT de Tarma por la jornada 12.

El empate o la victoria les permitirá mantenerse como único líder de la tabla de posiciones de la competición.