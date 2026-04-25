Jorge Fossati definió su futuro. Cuando muchos hinchas de Universitario de Deportes se ilusionaban con el retorno del popular ‘Nono’, se confirmó que el experimentado entrenador de 73 años ya tiene nuevo club: en las próximas horas firmará por el Liverpool de Uruguay.

De acuerdo al periodista César Luis Merlo, el extécnico de la selección peruana decidió volver a dirigir en su país natal. De esta manera quedó descartada una tercera etapa en la institución merengue.

Nuevo club de Jorge Fossati

El especialista en mercado de pases indicó que Jorge Fossati se hará cargo del equipo este lunes. El veterano estratega tendrá la dura misión de reemplazar a Camilo Speranza y encaminar al conjunto negriazul en el torneo local.

“Jorge Fossati es el nuevo entrenador de Liverpool. Ya se encuentra todo cerrado. El lunes asumirá y debutará el sábado frente a Danubio”, reveló en su cuenta de Twitter.

Jorge Fossati no volverá a Universitario

El entrenador se suma a la lista de opciones descartadas en Universitario para sustituir a Javier Rabanal. Hace algunos días la directiva consideró a Fabián Bustos; sin embargo, el argentino no pudo regresar debido a que tiene contrato con Millonarios de Colombia.

De esta manera, la institución merengue tendrá que seguir buscando alternativas en el mercado. Nombres como Martín Palermo y Reinaldo Rueda fueron ofrecidos en las últimas horas.

¿Qué clubes dirigió Jorge Fossati?

Además de su experiencia en clubes de Sudamérica y Medio Oriente, el técnico estuvo al mando de las selecciones de Uruguay, Perú y Qatar.

Perú: Universitario de Deportes (Campeón 2023).

Universitario de Deportes (Campeón 2023). Uruguay: Peñarol, Danubio FC, River Plate

Peñarol, Danubio FC, River Plate Ecuador: LDU Quito (Campeón de Recopa y Copa Sudamericana 2009)

LDU Quito (Campeón de Recopa y Copa Sudamericana 2009) Paraguay: Cerro Porteño.

Cerro Porteño. Argentina: Colón.

Colón. Brasil: Internacional de Porto Alegre.