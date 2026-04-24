Alianza Lima y San Martín se enfrentaron 4 veces en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron 4 veces en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima no tiene margen de error ante San Martín. Luego de sufrir una dura derrota en la ida, las blanquiazules disputarán la segunda final de la Liga Peruana de Vóley con la consigna de obtener un triunfo para mantener la ilusión del tricampeonato.

Las dirigidas por Facundo Morando necesitan mostrar una imagen distinta a la que dejaron hace algunos días en el primer duelo: cayeron contra el equipo comandado por Guilherme Schmitz con un contundente 3-0 (25-23, 25-23 y 25-21).

¿Qué resultados necesita Alianza para lograr el tricampeonato de la Liga de Vóley?

A Alianza Lima no le sirve otro resultado que no sea un triunfo. Las victorianas deben imponerse a la Universidad San Martín, sin importar el marcador, para forzar un extra game; de darse este escenario, el partido que definiría al campeón de la Liga Peruana de Vóley tendrá lugar el domingo 3 de mayo.

¿Cuándo juegan Alianza Lima - San Martín la final de vóley?

La revancha entre Alianza Lima - San Martín se jugará este domingo 26 de abril a partir de las 5.00 p. m. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de Latina TV.

Alianza Lima - San Martín: entradas

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirá repleto. De acuerdo a la información brindada en la plataforma Joinnus, a falta de dos días, casi todas las entradas se encuentran agotadas. Solo quedan disponibles boletos en la zona de 'Occidente Preferente'.

Alianza Lima vs San Martín vóley: últimos partidos

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín.