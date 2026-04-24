Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley
Luego de sufrir una contundente derrota ante San Martín en la ida, las dirigidas por Facundo Morando quedaron en una situación complicada de cara a la segunda final de la Liga Peruana de Vóley.
- Representante de Erick Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa: "Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo"
- ¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima no tiene margen de error ante San Martín. Luego de sufrir una dura derrota en la ida, las blanquiazules disputarán la segunda final de la Liga Peruana de Vóley con la consigna de obtener un triunfo para mantener la ilusión del tricampeonato.
Las dirigidas por Facundo Morando necesitan mostrar una imagen distinta a la que dejaron hace algunos días en el primer duelo: cayeron contra el equipo comandado por Guilherme Schmitz con un contundente 3-0 (25-23, 25-23 y 25-21).
PUEDES VER: Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”
¿Qué resultados necesita Alianza para lograr el tricampeonato de la Liga de Vóley?
A Alianza Lima no le sirve otro resultado que no sea un triunfo. Las victorianas deben imponerse a la Universidad San Martín, sin importar el marcador, para forzar un extra game; de darse este escenario, el partido que definiría al campeón de la Liga Peruana de Vóley tendrá lugar el domingo 3 de mayo.
¿Cuándo juegan Alianza Lima - San Martín la final de vóley?
La revancha entre Alianza Lima - San Martín se jugará este domingo 26 de abril a partir de las 5.00 p. m. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de Latina TV.
Alianza Lima - San Martín: entradas
El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirá repleto. De acuerdo a la información brindada en la plataforma Joinnus, a falta de dos días, casi todas las entradas se encuentran agotadas. Solo quedan disponibles boletos en la zona de 'Occidente Preferente'.
PUEDES VER: Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"
Alianza Lima vs San Martín vóley: últimos partidos
Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín.
- San Martín 3-0 Alianza Lima | 19.02.26 | Liga Peruana de Vóley
- San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26 | Sudamericano de Clubes de Vóley
- Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes de Vóley
- San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley
- Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley