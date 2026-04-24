HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE
Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     Allanan vivienda de Piero Corvetto y otros funcionarios de la ONPE     
Deportes

Alianza Lima se juega todo en la revancha: qué resultados necesita para lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley

Luego de sufrir una contundente derrota ante San Martín en la ida, las dirigidas por Facundo Morando quedaron en una situación complicada de cara a la segunda final de la Liga Peruana de Vóley.

Alianza Lima y San Martín se enfrentaron 4 veces en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima y San Martín se enfrentaron 4 veces en el 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima no tiene margen de error ante San Martín. Luego de sufrir una dura derrota en la ida, las blanquiazules disputarán la segunda final de la Liga Peruana de Vóley con la consigna de obtener un triunfo para mantener la ilusión del tricampeonato.

Las dirigidas por Facundo Morando necesitan mostrar una imagen distinta a la que dejaron hace algunos días en el primer duelo: cayeron contra el equipo comandado por Guilherme Schmitz con un contundente 3-0 (25-23, 25-23 y 25-21).

PUEDES VER: Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

lr.pe

¿Qué resultados necesita Alianza para lograr el tricampeonato de la Liga de Vóley?

A Alianza Lima no le sirve otro resultado que no sea un triunfo. Las victorianas deben imponerse a la Universidad San Martín, sin importar el marcador, para forzar un extra game; de darse este escenario, el partido que definiría al campeón de la Liga Peruana de Vóley tendrá lugar el domingo 3 de mayo.

¿Cuándo juegan Alianza Lima - San Martín la final de vóley?

La revancha entre Alianza Lima - San Martín se jugará este domingo 26 de abril a partir de las 5.00 p. m. La transmisión del cotejo estará a cargo de la señal de Latina TV.

Alianza Lima - San Martín: entradas

El Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador lucirá repleto. De acuerdo a la información brindada en la plataforma Joinnus, a falta de dos días, casi todas las entradas se encuentran agotadas. Solo quedan disponibles boletos en la zona de 'Occidente Preferente'.

PUEDES VER: Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

lr.pe

Alianza Lima vs San Martín vóley: últimos partidos

Estos son los últimos cinco enfrentamientos entre Alianza Lima y San Martín.

  • San Martín 3-0 Alianza Lima | 19.02.26 | Liga Peruana de Vóley
  • San Martín 1-3 Alianza Lima | 22.02.26 | Sudamericano de Clubes de Vóley
  • Alianza Lima 3-1 San Martín | 19.02.26 | Sudamericano de Clubes de Vóley
  • San Martín 2-3 Alianza Lima | 01.02.26 | Liga Peruana de Vóley
  • Alianza Lima 1-3 San Martín | 27.12.25 | Liga Peruana de Vóley
Notas relacionadas
Representante de Erick Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa: "Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo"

Representante de Erick Noriega confirma contacto con Sporting Lisboa y varios clubes de Europa: "Va a ser difícil que Gremio pueda retenerlo"

LEER MÁS
Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima vs San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la segunda final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

¡San Martín dio el golpe! Ganó 3-0 a Alianza Lima en la primera final de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

Nolberto Solano le responde a Jean Ferrari por minimizar su paso en la FPF y apuntó: "No hagas papel de guardaespaldas"

LEER MÁS
Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 24 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, viernes 24 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis EN VIVO por la fecha 32 de LaLiga de España?

¿A qué hora juega Real Madrid vs Betis EN VIVO por la fecha 32 de LaLiga de España?

LEER MÁS
Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

Edison Flores destacó la propuesta táctica de Jorge Araujo al mando de Universitario: "Estamos para respetar lo que dice el entrenador"

LEER MÁS
Lucciana Pérez: ¿qué edad tiene la TENISTA peruana y cuál es su estatura real?

Lucciana Pérez: ¿qué edad tiene la TENISTA peruana y cuál es su estatura real?

LEER MÁS

Más juegos

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

SolitarioSolitario

Cartas

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

AjedrezAjedrez

Estrategia

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

MastergramaMastergrama

Palabras

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025