Universitario contactó a Atlético Grau para fichar a Raúl Ruidíaz: "Acuerdo"

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Lo que era un rumor ahora tiene una base concreta: Universitario ha dado inicio al proceso formal para incorporar a Raúl Ruidíaz en el Torneo Clausura 2026. Se ha confirmado que la administración del club crema se puso en contacto con Atlético Grau para evaluar la situación actual de la 'Pulga', obteniendo así una visión más clara para el potencial regreso del delantero nacional.

Universitario avanza en la incorporación de Raúl Ruidíaz

Según el periodista Gustavo Peralta en 'Modo Fútbol', Universitario mantuvo una breve charla con la administración de Atlético Grau para averiguar el costo de la cláusula de salida de Raúl Ruidíaz. Existe un claro interés en contar con el delantero en el primer equipo merengue, lo cual motivó una respuesta directa de la directiva piurana.

Universitario ahora analiza el costo proporcionado por Atlético Grau para adquirir los derechos de Ruidíaz. Inicialmente, el pago parece complicado, pero buscan evaluar todas las opciones para sellar el acuerdo. Ya existe un progreso en el aspecto económico entre la 'U' y la 'Pulga', aspecto que se resolverá pronto para proceder con el pago de la cláusula.

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"Las negociaciones van paso a paso, especialmente con Ruidíaz. La situación es: la administración de la U ya contactó a Atlético Grau para conocer la cláusula de Ruidíaz. La conversación entre las administraciones fue breve, se indicó el monto y se desmintió que si la U lo llamaba, él iría sin costo. Quedaron en volver a conversar. Ahora, el tema a evaluar en la U es el monto y les parece bastante desafiante. En lo económico entre Ruidíaz y Universitario está casi todo solucionado, sólo restan detalles sin mayor problema para llegar a un acuerdo, sólo queda ver el pago de la cláusula. Héctor Cúper ya está informado. Está más cercano que en los últimos tres años. Si no se llega a un acuerdo en la cláusula, no habrá trato.", informó el periodista Gustavo Peralta.

¿Dónde ha jugado Raúl Ruidíaz?