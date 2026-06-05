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Daniel Noboa vuelve a tomar la decisión radical de fusionar ministerios y secretarías en el Gobierno de Ecuador

Según explicó el mandatario Daniel Noboa, la reducción de ministerios apunta a una mayor eficiencia y optimización del gasto público.

Durante su administración, el líder de derecha implementó otras reformas económicas orientadas a reducir el déficit fiscal. Foto: AFP.
Durante su administración, el líder de derecha implementó otras reformas económicas orientadas a reducir el déficit fiscal. Foto: AFP.
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El Gobierno de Ecuador anunció la fusión de ocho ministerios y secretarías como parte de un proceso de optimización institucional. La medida sigue la línea de decisiones similares adoptadas por el presidente Daniel Noboa en el último año, cuando redujo previamente las carteras de Estado de 20 a 14 y las secretarías de nueve a tres.

Realizado por José Julio Neira, nuevo secretario general de la Administración Pública y Gabinete de la Presidencia, es quien informó que los ministerios de Economía y Finanzas, Agricultura, Ganadería y Pesca, y Producción se consolidan en el Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. Según la autoridad, esta fusión “evitará que se dependa de procesos fragmentados entre entidades”.

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Asimismo, el Ministerio de Infraestructura y Transporte y el de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información se integran en el Ministerio de Infraestructura y Tecnología, mientras que los ministerios de Trabajo y Desarrollo Humano, y la Secretaría de Gestión y Desarrollo de Pueblos y Nacionalidades se unifican en el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Neira destacó que la integración de Infraestructura y Telecomunicaciones permitirá “ejecutar proyectos de forma más coordinada, acelerar la transformación digital del Estado y llevar infraestructura moderna a los ecuatorianos”. Por su parte, la fusión de Trabajo, Desarrollo Humano y Pueblos y Nacionalidades busca articular “políticas de empleo, inclusión social”, entre otras acciones.

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Nuevos titulares ministeriales

Se informó que Sariha Moya, hasta ahora ministra de Economía y Finanzas, asumirá la dirección del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo. El Ministerio de Infraestructura y Tecnología estará encabezado por Roberto Luque, actual titular de Infraestructura y Transporte, y Cynthia Gellibert, secretaria general de la Administración Pública, dirigirá el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano.

Cabe indicar que, a pesar del anuncio, el presidente Noboa aún no ha emitido el decreto oficial de fusión ni ratificó la designación de Neira en su nuevo cargo.

Reducción del déficit fiscal

Según explicó el mandatario, la reducción de ministerios apunta a una mayor eficiencia y optimización del gasto público, con el objetivo de que los ciudadanos obtengan beneficios directos a través de decisiones más ágiles y centralizadas.

Durante su administración, el líder de derecha implementó otras reformas económicas orientadas a reducir el déficit fiscal, bajo un programa de crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por US$5.000 millones para el periodo del 2024 al 2028. Entre estas medidas destacan el aumento del impuesto al valor agregado del 12% al 15% y la eliminación del subsidio al diésel.

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