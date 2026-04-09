HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

Ariel Holan se refirió acerca de la caída de su equipo ante Sporting Cristal por Copa Libertadores y mencionó que el referente celeste estaba en sus planes.

Ariel Holan elogió a Yoshimar Yotún tras el partido por Copa Libertadores. Foto: Jax Latin Media/Conmebol/composición LR
Ariel Holan elogió a Yoshimar Yotún tras el partido por Copa Libertadores. Foto: Jax Latin Media/Conmebol/composición LR

Sporting Cristal consiguió un gran triunfo por 1-0 ante Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego del partido, el entrenador del club paraguayo, Ariel Holan, declaró en conferencia de prensa sobre la caída de su equipo y aprovechó la oportunidad para elogiar al capitán del conjunto celeste, Yoshimar Yotún.

El técnico argentino se refirió acerca del futbolista de la selección peruana y reveló que en algún momento de su carrera intentó ficharlo para poder dirigirlo. “Sobre Yoshimar Yotún, yo lo busqué para otros clubes en algún otro momento”, indicó el estratega.

PUEDES VER: Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

lr.pe

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún

Ariel Holan mencionó que tuvo una charla previa con Yoshimar Yotún, dejando en evidencia el buen trato entre ambos. “Había conversado con él antes y tengo esa buena relación”, dijo el argentino. De igual forma, habló sobre su reciente llegada al equipo paraguayo. “Nosotros empezamos el miércoles pasado, llevo tres entrenamientos y ahora dos partidos. Nosotros tenemos que trabajar internamente para hacernos fuertes en ambas competencias”.

Para la siguiente jornada de Copa Libertadores, Sporting Cristal deberá enfrentar de visita a Palmeiras el jueves 16 de abril desde las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que Cerro Porteño tendrá que recibir a Junior de Barranquilla el martes 14 de abril en el mismo horario.

PUEDES VER: Facundo Morando enaltece a Alianza Lima tras quedar a un paso del tricampeonato: "No es casualidad 6 finales seguidas"

lr.pe

¿En qué equipos jugó Yoshimar Yotún?

‘Yoshi’ fue formado en Sporting Cristal, pero pasó por varios clubes del extranjero. Esta es la lista de equipos donde estuvo el futbolista de la selección peruana.

  • Sporting Cristal (Perú)
  • José Gálvez (Perú)
  • Vasco da Gama (Brasil)
  • Malmoe FF (Suecia)
  • Orlando City (Estados Unidos)
  • Cruz Azul (México)
Notas relacionadas
Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

Mano Menezes explica convocatoria de André Carrillo, Yoshimar Yotún y Pedro Gallese en medio del recambio generacional de Perú

LEER MÁS
Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

Yoshimar Yotún viene recuperando su mejor nivel y sería una de las novedades en la selección peruana

LEER MÁS
Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela y está a un paso de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

Sporting Cristal venció a Carabobo en Venezuela y está a un paso de acceder a la fase de grupos de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: juegan por la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026 via DSports

Partido Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: juegan por la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026 via DSports

LEER MÁS
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro de AFP de hasta 4 UIT: afiliados podrán retirar por novena vez más de S/20.000 de sus fondos, según nuevo proyecto de ley

Comuneros de Catacaos celebran nuevo plazo para denunciar al Sodalicio: "No borra el sufrimiento, pero sí rompe el silencio"

Karen Dejo rompe en llanto al ver a su hija convertida en quinceañera en televisión: "Solo quiero verla feliz"

Deportes

Partido Cienciano vs Juventud EN VIVO HOY: juegan por la fase de grupos de Copa Sudamericana 2026 via DSports

Aixa Vigil revela qué provocó pelea con su entrenador en pleno San Martín vs Universitario: "Todos empezamos a gritar"

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Comuneros de Catacaos celebran nuevo plazo para denunciar al Sodalicio: "No borra el sufrimiento, pero sí rompe el silencio"

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025