DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún: "Lo busqué para otros clubes"

Sporting Cristal consiguió un gran triunfo por 1-0 ante Cerro Porteño por la primera fecha de la Copa Libertadores 2026. Luego del partido, el entrenador del club paraguayo, Ariel Holan, declaró en conferencia de prensa sobre la caída de su equipo y aprovechó la oportunidad para elogiar al capitán del conjunto celeste, Yoshimar Yotún.

El técnico argentino se refirió acerca del futbolista de la selección peruana y reveló que en algún momento de su carrera intentó ficharlo para poder dirigirlo. “Sobre Yoshimar Yotún, yo lo busqué para otros clubes en algún otro momento”, indicó el estratega.

DT de Cerro Porteño reveló que siempre quiso dirigir a Yoshimar Yotún

Ariel Holan mencionó que tuvo una charla previa con Yoshimar Yotún, dejando en evidencia el buen trato entre ambos. “Había conversado con él antes y tengo esa buena relación”, dijo el argentino. De igual forma, habló sobre su reciente llegada al equipo paraguayo. “Nosotros empezamos el miércoles pasado, llevo tres entrenamientos y ahora dos partidos. Nosotros tenemos que trabajar internamente para hacernos fuertes en ambas competencias”.

Para la siguiente jornada de Copa Libertadores, Sporting Cristal deberá enfrentar de visita a Palmeiras el jueves 16 de abril desde las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que Cerro Porteño tendrá que recibir a Junior de Barranquilla el martes 14 de abril en el mismo horario.

¿En qué equipos jugó Yoshimar Yotún?

‘Yoshi’ fue formado en Sporting Cristal, pero pasó por varios clubes del extranjero. Esta es la lista de equipos donde estuvo el futbolista de la selección peruana.