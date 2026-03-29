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Deportes

DT de Senegal manda mensaje a Mano Menezes tras superarlo en amistoso internacional: "Es una buena selección de Perú"

El excampeón de África fue superior, pero Perú se ganó el respeto del entrenador Pape Thiaw e incluso el técnico mundialista los mencionó en conferencia de prensa.

El DT de Senegal rompió su silencio y habló sobre Perú. Foto: Lr/ESPN
El DT de Senegal rompió su silencio y habló sobre Perú. Foto: Lr/ESPN

Senegal derrotó a la selección peruana, en el Stade de France, por un amistoso internacional. El excampeón de África fue superior de inicio a fin e incluso pudo golearlo. Sin embargo, el entrenador Pape Thiaw respeta a la Bicolor y le mandó un mensaje a Mano Menezes. Sin duda, es consciente de que el cuadro nacional recién se está armando y pretende recuperar su mejor versión.

Los senegaleses plasmaron su intensidad y jerarquía para romper la defensa peruana, aunque Álex Valera tuvo el empate y se sintió la ausencia de Renato Tapia en la zona de volantes de contención. De todos modos, fue un buen termómetro.

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¿Qué dijo el DT Senegal sobre la selección peruana?

Pape Thiaw felicitó a la hinchada de Senegal, ya que prácticamente jugaron de local. “Hay que felicitar a los jugadores por esta victoria ante este gran público; gracias a todos los que estuvieron presentes. No es fácil llenar el Stade de France cuando no juegas contra Francia. Bravo por el público senegalés, que realmente demostró que ama a su equipo. Se sacrificaron por su selección”, comentó el técnico en conferencia de prensa.

Asimismo, analizó a la selección peruana. “Fue una gran experiencia ver a toda la diáspora senegalesa presente en este mítico estadio. Un partido que termina 2-0 con buenas sensaciones y contra una buena selección de Perú; creo que solo podemos estar contentos, aunque hay cosas por mejorar en ambos equipos”, sentenció.

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¿Qué dijo Mano Menezes luego de perder contra Senegal?

El flamante técnico de la selección peruana no pudo ocultar su incomodidad por la derrota encajada en París contra la poderosa Senegal y recordó la abismal diferencia del ranking FIFA. "Pecamos en detalles que son normal para nuestra era. Debemos aprovechar más las transiciones ofensivas. "Es una selección del puesto 53 contra una top 12. Traté de plantear, pero ellos son mejores", explicó el experimentado DT brasileño.

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¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.

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