Lo bueno se hace esperar. Sekou Gassama estaba cuestionado por la falta de gol y por constantes lesiones. Sin embargo, aprovechando el parón de la Liga 1 por la fecha FIFA y repechaje mundialista, Universitario pactó un amistoso contra LDU de Quito. El ‘9’ senegalés no desaprovechó la oportunidad y sorprendió con un golazo en el Estadio Monumental.

El respaldo de sus compañeros fue inmediato, ya que lo felicitaron y todos se acercaron a abrazarlo. De este modo, el potente delantero puede recuperar la confianza y apagar diversas críticas de los hinchas ‘merengues’.

¿Cómo fue el primer gol de Sekou Gassama con Universitario?

El partido amistoso era parejo hasta que apareció la ‘Pantera’. En la recta final del cotejo, en el Estadio Monumental, Horacio Calcaterra abrió por la banda con Andy Polo y el carrilero centró el balón en primera para que aparezca Gassama en el área. El ‘9’ aguantó a los dos defensores y de media vuelta anotó golazo. De esta forma, la ‘U’ derrotó a LDU de Quito.

¿Cuándo juegan Universitario - Alianza Lima el clásico?

El primer clásico del año entre Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el s1bado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

Tabla de posiciones de la Liga 1

Alianza Lima comparte la cima de la tabla de posiciones con Los Chankas. Los íntimos ocupan el primer lugar gracias a la diferencia de goles.

Pos. Equipo PJ PG DG Pts 1. Alianza Lima 8 6 8 20 2. Los Chankas 8 6 7 20 3. Cienciano 8 5 9 16 4. Universitario 8 4 4 15 5. UTC 8 4 2 14 6. Sporting Cristal 8 3 4 11 7. Melgar 8 3 2 11 8. Comerciantes Unidos 8 3 0 11 9. Alianza Atlético 8 2 1 10 10. Cusco FC 8 3 0 10 11. Juan Pablo II 8 3 -7 10 12. ADT 8 2 -2 9 13. Sport Boys 8 2 -3 8 14. Deportivo Gacilaso 8 1 -2 7 15. Sport Huancayo 8 2 -4 7 16. CD Moquegua 8 2 -8 7 17. Atlético Grau 8 1 -5 6 18. FC Cajamarca 8 1 -6 5



