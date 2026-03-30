La selección peruana inició con el pie izquierdo, tras perder 2-0 en un debut sin luces para Mano Menezes. Sin embargo, era predecible el resultado por la calidad individual y la experiencia de la excampeona africana. Por este motivo, el goleador Paolo Guerrero fue consultado sobre el primer partido de la Bicolor en 2026. Respaldó al equipo, aunque reconoció que falta trabajar.

El ‘9’ aliancista, luego de los entrenamientos en su club, aprobó lo ocurrido contra Senegal. Algunos jugadores como Joao Grimaldo, Erick Noriega y Adrián Quiroz convencieron al ‘Depredador’. No obstante, algunos detalles deben pulir en la cancha.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el debut de Mano Menezes en la selección peruana?

El goleador aprobó el estreno del nuevo técnico. "Es un proceso con nuevo entrenador. Creo que, dentro de mi opinión, los chicos no hicieron un mal partido. Hay que ajustar algunas cosas, que se vayan conociendo más, que vayan agarrando, más conexión los compañeros nuevos, los jugadores que están integrando la selección, pero creo que hicieron un buen partido. Ahora esperemos que nos vaya mejor”, comentó Paolo Guerrero en el canal de YouTube de Gerson Cuba.

Además, mandó un mensaje previo al próximo duelo. “El entrenador cada vez va poniendo lo que él desea, lo que quiere de cada uno de los jugadores dentro del campo. Y esperemos que los chicos hagan un buen partido contra Honduras y puedan ganar, que es lo más importante para seguir con la motivación a lo largo de este proceso”, sentenció ‘PG9’.

¿Cuándo vuelve a jugar la selección peruana?

El próximo partido del elenco blanquirroja será el martes 31 de marzo en el cierre de la fecha FIFA. Los dirigidos por Mano Menezes medirán fuerzas ante Honduras, a partir de la 1.00 p. m. (hora peruana), en el Estadio Municipal de Butarque (España). La transmisión del compromiso estará a cargo de las señales de América TV, ATV y Movistar Deportes.

¿Dónde juega Perú vs Honduras?

El Estadio Municipal Butarque, ubicado en la ciudad de Leganés, será el escenario que albergará el Perú - Honduras. Dicho recinto cuenta con capacidad para 14.000 espectadores.