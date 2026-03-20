Hijo del expresidente Luis Arce es detenido en Bolivia por supuesta legitimación de ganancias ilícitas

Luis Marcelo Arce Mosqueira pasó dos noches en las celdas policiales de Santa Cruz de la Sierra. | Composición LR

Luis Marcelo Arce Mosqueira pasó dos noches en las celdas policiales de Santa Cruz de la Sierra. | Composición LR

Agentes de la Policía detuvieron al hijo mayor del expresidente boliviano Luis Arce Catacora, acusado de enriquecimiento ilícito, legitimación de ganancias ilícitas y daño económico al Estado. El gobierno de Rodrigo Paz Pereira informó que Luis Marcelo Arce Mosqueira (33) fue capturado en el barrio Equipetrol, en Santa Cruz de la Sierra.

En ese contexto, el Ministerio Público de Bolivia inició una investigación de oficio contra la familia del exjefe de Estado, incluidos Rafael y Camila Arce Mosqueira, quienes habrían obtenido préstamos por 9.1 millones de dólares en seis transacciones realizadas con una misma entidad bancaria. Este proceso, que se encuentra en etapa preliminar, se abrió sin denuncia previa.

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Investigación por corrupción financiera

Según la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), el primogénito del exmandatario figura como propietario de 18 inmuebles y 20 vehículos, con recursos que aparentemente no fueron declarados. La entidad precisó que estos bienes no corresponden a la situación laboral del involucrado.

"No es una cifra definitiva. Con seguridad, esta investigación financiera irá incrementándose progresivamente conforme se convoque a más personas", declaró el viceministro de Transparencia, Yamil García, en una entrevista con la radio Erbol.

En el inmueble de Luis Arce Mosqueira se incautaron 16.500 dólares estadounidenses, 40.000 bolivianos y una camioneta marca Ford. También se encontró un casco relacionado con la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).

"El detenido se hacía pasar por funcionario de YPFB", aseguró Marco Antonio Oviedo, ministro de Gobierno, en conferencia de prensa. Además, el funcionario mencionó que Arce Mosqueira fue detenido junto a cuatro personas que intentaron huir de los agentes en un vehículo.

Oviedo señaló que dicha captura es "un acto de justicia que demuestra la firme lucha del gobierno contra la impunidad y la corrupción".

Acusaciones graves

Este caso parte de un mandamiento de aprehensión emitido por la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y tiene como antecedentes denuncias formuladas en 2023, cuando se acusó a Arce Mosqueira de actuar como intermediario entre el Estado boliviano y empresas extranjeras interesadas en proyectos de litio, sin ser funcionario. La acusación se basó en fotografías y una grabación. Por ello, la Fiscalía busca solicitar la detención preventiva por 180 días en una audiencia de medidas cautelares.

Arce Mosqueira había sido detenido antes por una denuncia de violencia familiar presentada por su expareja. Sin embargo, en octubre de 2025 fue liberado con medidas sustitutivas después de que la víctima retirara la denuncia, tras un proceso de conciliación.