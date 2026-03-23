Facundo Morando descarta dejar Alianza Lima para dirigir a Fluminense de Brasil: “Tengo contrato”

Alianza Lima sigue con paso firme en su objetivo de obtener el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Luego del triunfo ante Deportivo Soan, el entrenador Facundo Morando analizó el desempeño de sus dirigidas y, además, habló sobre su futuro en el conjunto blanquiazul.

Hace algunos días, la prensa brasileña indicó que el estratega argentino ya tendría un acuerdo para asumir las riendas de Fluminense.

Facundo Morando sobre su futuro en Alianza Lima

En un primer momento, el Facundo Morando consideró como una falta de respeto que se considere a Deportivo Soan como un equipo inferior.

“No se complicó más de la cuenta, deben entender que estos son los cuartos de final. Me parece una falta de respeto creer que un equipo como Soan no puede ganarle o jugarle a Alianza Lima; entonces, no se complicó más de la cuenta”, manifestó ante los medios.

“Por ahí se normaliza que Alianza esté en una semifinal. No es fácil mantenerse en el top 4, no es fácil mantenerse siempre peleando en una liga tan competitiva como esta. La verdad que significa mucho”, agregó.

Al ser sonsultado por la información relacionada sobre posible llegada a Fluminense de Brasil, el también técnico de la selección argentina reafirmó su compromiso con Alianza Lima.

“Yo estoy en Alianza Lima, tengo contrato en Alianza Lima. Estoy orgulloso de mis jugadores y muy contento con lo que están haciendo. El foco está acá y mi prioridad es Alianza Lima”, sentenció.

Rival de Alianza Lima en las semifinales de la Liga de Vóley

Alianza Lima espera por el ganador de la serie entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Las diosas lograron imponerse en la revancha por 3-0 y forzaron a un extra game para este miércoles 25 de marzo.

¿Cuándo juega Alianza Lima las semifinales de la Liga de Vóley?

Los partidos de ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugarán entre el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.