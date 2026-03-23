HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     Mira EN VIVO 'Sin Guion' con Rosa María Palacios     
EN VIVO

Debate presidencial 2026: todo lo que necesitas saber | Sin Guion con Rosa María Palacios

Deportes

Facundo Morando descarta dejar Alianza Lima para dirigir a Fluminense de Brasil: “Tengo contrato”

Luego del asegurar su presencia en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley, el entrenador argentino dejó en claro que su prioridad es Alianza Lima.

Facundo Morando es técnico de Alianza Lima y la selección argentina. Foto: composición LR/La Catedra Deportes/Fluminense
Facundo Morando es técnico de Alianza Lima y la selección argentina. Foto: composición LR/La Catedra Deportes/Fluminense

Alianza Lima sigue con paso firme en su objetivo de obtener el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley. Luego del triunfo ante Deportivo Soan, el entrenador Facundo Morando analizó el desempeño de sus dirigidas y, además, habló sobre su futuro en el conjunto blanquiazul.

Hace algunos días, la prensa brasileña indicó que el estratega argentino ya tendría un acuerdo para asumir las riendas de Fluminense.

PUEDES VER: Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

lr.pe

Facundo Morando sobre su futuro en Alianza Lima

En un primer momento, el Facundo Morando consideró como una falta de respeto que se considere a Deportivo Soan como un equipo inferior.

“No se complicó más de la cuenta, deben entender que estos son los cuartos de final. Me parece una falta de respeto creer que un equipo como Soan no puede ganarle o jugarle a Alianza Lima; entonces, no se complicó más de la cuenta”, manifestó ante los medios.

“Por ahí se normaliza que Alianza esté en una semifinal. No es fácil mantenerse en el top 4, no es fácil mantenerse siempre peleando en una liga tan competitiva como esta. La verdad que significa mucho”, agregó.

Al ser sonsultado por la información relacionada sobre posible llegada a Fluminense de Brasil, el también técnico de la selección argentina reafirmó su compromiso con Alianza Lima.

“Yo estoy en Alianza Lima, tengo contrato en Alianza Lima. Estoy orgulloso de mis jugadores y muy contento con lo que están haciendo. El foco está acá y mi prioridad es Alianza Lima”, sentenció.

PUEDES VER: Paolo Guerrero y su peculiar reacción tras ser consultado por su ausencia en la selección peruana: "¿Es broma?"

lr.pe

Rival de Alianza Lima en las semifinales de la Liga de Vóley

Alianza Lima espera por el ganador de la serie entre Deportivo Géminis y Atlético Atenea. Las diosas lograron imponerse en la revancha por 3-0 y forzaron a un extra game para este miércoles 25 de marzo.

¿Cuándo juega Alianza Lima las semifinales de la Liga de Vóley?

Los partidos de ida de las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugarán entre el sábado 28 y domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

Notas relacionadas
Rachell Hidalgo sobre sufrida victoria de Regatas ante Universitario: "Sí o sí teníamos que ganar"

Rachell Hidalgo sobre sufrida victoria de Regatas ante Universitario: "Sí o sí teníamos que ganar"

LEER MÁS
Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - Regatas: fecha, hora y canal del extra game por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de vuelta por los cuartos de final

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de vuelta por los cuartos de final

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

Adrián Quiroz emocionado por su viaje a Europa con la selección peruana: "De jugar FIFA ahora a estar en esos estadios"

LEER MÁS
Partidos de hoy, lunes 23 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, lunes 23 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Brasil - Francia: día, hora y canal de TV para ver el partido internacional por fecha FIFA de marzo

Brasil - Francia: día, hora y canal de TV para ver el partido internacional por fecha FIFA de marzo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los juegos de vuelta por los cuartos de final

Viaje termina en tragedia: nueve fallecidos y 15 heridos tras despiste de van que viajaba al nevado Rajuntay

Álvaro Barco optimista sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima: "Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto"

Deportes

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los juegos de vuelta por los cuartos de final

Álvaro Barco optimista sobre el clásico Universitario vs Alianza Lima: "Prácticamente toda la plantilla va a estar a punto"

Rachell Hidalgo sobre sufrida victoria de Regatas ante Universitario: "Sí o sí teníamos que ganar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Debate presidencial Perú 2026 EN VIVO hoy, 23 de marzo: Rafael López Aliaga, López Chau y Wolfgang Groso estarán frente a frente

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Quiénes participan en el debate presidencial 2026: candidatos, formas y temas de la primera jornada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025