Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del partido de ida por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026
'Pumas' y 'santas' se enfrentan en las semifinales del campeonato. Ambos equipos buscarán obtener un buen resultado de ida que las acerque a la siguiente etapa de la Liga Peruana de Vóley 2026.
- Alianza Lima - Géminis: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2026
- ¡Universitario está en semifinales! Venció 3-1 a Regatas en el extra game de la Liga Peruana de Vóley
Universitario y San Martín se verán las caras en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026. Luego de superar a Regatas en una llave muy pareja, las ‘Pumas’ buscarán empezar de la mejor manera esta serie cuando enfrenten a las ‘santas’, que llegan a este cotejo tras eliminar a Circolo en los dos partidos por cuartos de final.
Ambas escuadras se enfrentarán con la misión de llegar a la ansiada final. Tengamos en cuenta que el vencedor de la llave será el mejor de tres partidos. Es decir, el equipo que consiga dos victorias tiene un boleto asegurado en las finales.
PUEDES VER: Natalia Málaga y el mensaje a sus críticos tras clasificar a semifinales de la Liga Peruana de Vóley: "No estaba muerta, estaba de parranda"
¿Cuándo juega Universitario vs San Martín?
El partido de ida por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.
¿A qué hora es el partido Universitario vs San Martín?
El duelo entre Universitario vs San Martín iniciará a partir de las 7.00 p. m. Este será el enfrentamiento de ida por las semifinales del campeonato.
¿En qué canal ver Universitario vs San Martín?
La transmisión por TV de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Por lo tanto, este enfrentamiento se podrá ver por dicha casa televisora.
PUEDES VER: Alianza Lima - Géminis: día, hora y canal de TV para ver la primera semifinal de la Liga Peruana de Vóley 2026
Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: partidos
Las llaves por las semifinales del campeonato están conformadas por Alianza Lima vs Géminis y el duelo entre Universitario ante San Martín.
- Alianza Lima vs Géminis | sábado 28 de marzo | 7.00 p. m.
- Universitario vs San Martín | domingo 29 de marzo | 7.00 p. m.