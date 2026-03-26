Universitario - San Martín: fecha, hora y canal del partido de ida por semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario y San Martín se enfrentan este domingo 29 de marzo por las semifinales. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Universitario y San Martín se enfrentan este domingo 29 de marzo por las semifinales. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

Universitario y San Martín se verán las caras en las semifinales de la Liga Peruana de Vóley 2026. Luego de superar a Regatas en una llave muy pareja, las ‘Pumas’ buscarán empezar de la mejor manera esta serie cuando enfrenten a las ‘santas’, que llegan a este cotejo tras eliminar a Circolo en los dos partidos por cuartos de final.

Ambas escuadras se enfrentarán con la misión de llegar a la ansiada final. Tengamos en cuenta que el vencedor de la llave será el mejor de tres partidos. Es decir, el equipo que consiga dos victorias tiene un boleto asegurado en las finales.

¿Cuándo juega Universitario vs San Martín?

El partido de ida por las semifinales de la Liga Peruana de Vóley se jugará este domingo 29 de marzo en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador.

¿A qué hora es el partido Universitario vs San Martín?

El duelo entre Universitario vs San Martín iniciará a partir de las 7.00 p. m. Este será el enfrentamiento de ida por las semifinales del campeonato.

¿En qué canal ver Universitario vs San Martín?

La transmisión por TV de todos los partidos de la Liga Peruana de Vóley está a cargo de Latina, canal 2 de la señal abierta en Perú. Por lo tanto, este enfrentamiento se podrá ver por dicha casa televisora.

Semifinales de la Liga Peruana de Vóley: partidos

Las llaves por las semifinales del campeonato están conformadas por Alianza Lima vs Géminis y el duelo entre Universitario ante San Martín.