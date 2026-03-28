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Deportes

¿Cuándo vuelve la Liga 1 2026? Días y horarios de los partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura

Tras la pausa por los amistosos de la selección peruana en la fecha FIFA, el campeonato local regresará con el clásico Universitario vs Alianza Lima como gran atractivo.

Universitario y Alianza Lima jugarán en el Estadio Monumental de Ate. Foto: composición/GLR
Universitario y Alianza Lima jugarán en el Estadio Monumental de Ate. Foto: composición/GLR

La acción en el fútbol peruano retomará su curso tras más de 10 días una vez finalizada la fecha FIFA de amistosos internacionales. El regreso de la Liga 1 2026 tendrá como gran atractivo el clásico entre Universitario y Alianza Lima, duelo que se ha venido 'calentando' por las acciones fuera de la cancha emprendidas por los dirigentes de ambos clubes.

La expectativa también pasará por lo que ocurra con Sporting Cristal, que ya debería tener nuevo DT para su reaparición en el certamen tras la abrupta salida de Paulo Autuori. De igual forma, equipos animadores del torneo como Los Chankas y UTC buscarán seguir por el buen camino para dar pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.

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¿Cuándo vuelve la Liga 1 2026?

El regreso del Torneo Apertura en esta Liga 1 2026 se dará el próximo viernes 3 de abril, con el partido que Sporting Cristal disputará como local ante CD Moquegua en el estadio Alberto Gallardo.

Programación de la Liga 1 2026: fecha 9 del Torneo Apertura

Viernes 3 de abril

  • Sporting Cristal vs CD Moquegua
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Estadio: Alberto Gallardo
  • Alianza Atlético vs Atlético Grau
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Campeones del 36
  • Cienciano vs ADT
  • Hora: 6.15 p. m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de abril

  • Deportivo Garcilaso vs Sport Boys
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Estadio: Garcilaso de la Vega
  • Melgar vs Cusco FC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: Monumental de la UNSA
  • Universitario vs Alianza Lima
  • Hora: 8.00 p. m.
  • Estadio: Monumental U Marathon

Domingo 5 de abril

  • Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 1.15 p. m,
  • Estadio: IPD Huancayo
  • Juan Pablo II vs UTC
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Estadio: CD Juan Pablo II

Lunes 6 de abril

  • FC Cajamarca vs Los Chankas
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Estadio: Héroes de San Ramón.
Programación de la fecha 9 del Torneo Apertura. Foto: Liga 1

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