¿Cuándo vuelve la Liga 1 2026? Días y horarios de los partidos por la fecha 9 del Torneo Apertura

La acción en el fútbol peruano retomará su curso tras más de 10 días una vez finalizada la fecha FIFA de amistosos internacionales. El regreso de la Liga 1 2026 tendrá como gran atractivo el clásico entre Universitario y Alianza Lima, duelo que se ha venido 'calentando' por las acciones fuera de la cancha emprendidas por los dirigentes de ambos clubes.

La expectativa también pasará por lo que ocurra con Sporting Cristal, que ya debería tener nuevo DT para su reaparición en el certamen tras la abrupta salida de Paulo Autuori. De igual forma, equipos animadores del torneo como Los Chankas y UTC buscarán seguir por el buen camino para dar pelea en la parte alta de la tabla de posiciones.

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¿Cuándo vuelve la Liga 1 2026?

El regreso del Torneo Apertura en esta Liga 1 2026 se dará el próximo viernes 3 de abril, con el partido que Sporting Cristal disputará como local ante CD Moquegua en el estadio Alberto Gallardo.

Programación de la Liga 1 2026: fecha 9 del Torneo Apertura

Viernes 3 de abril

Sporting Cristal vs CD Moquegua

Hora: 11.00 a. m.

Estadio: Alberto Gallardo

Alianza Atlético vs Atlético Grau

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Campeones del 36

Cienciano vs ADT

Hora: 6.15 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Sábado 4 de abril

Deportivo Garcilaso vs Sport Boys

Hora: 1.15 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega

Melgar vs Cusco FC

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: Monumental de la UNSA

Universitario vs Alianza Lima

Hora: 8.00 p. m.

Estadio: Monumental U Marathon

Domingo 5 de abril

Sport Huancayo vs Comerciantes Unidos

Hora: 1.15 p. m,

Estadio: IPD Huancayo

Juan Pablo II vs UTC

Hora: 3.30 p. m.

Estadio: CD Juan Pablo II

Lunes 6 de abril

FC Cajamarca vs Los Chankas

Hora: 3.00 p. m.

Estadio: Héroes de San Ramón.