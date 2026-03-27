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Yuriel Celi no podrá jugar el Torneo Apertura con Sport Boys por problemas con su inscripción

El mediocampista, quien llegó a la Misilera tras ser cedido a préstamo por Universitario, tendrá que esperar hasta mitad de año para debutar con su nuevo club.

Yuriel Celi aún no ha jugado un minuto en lo que va de la Liga 1 2026. Foto: Sport Boys
Yuriel Celi aún no ha jugado un minuto en lo que va de la Liga 1 2026. Foto: Sport Boys

Sport Boys recibió una dura noticia acerca de Yuriel Celi, su último fichaje para afrontar la Liga 1 2026. El futbolista, cedido a préstamo desde Universitario, no podrá jugar lo que resta del Torneo Apertura debido a que se presentaron problemas con su inscripción, la cual se realizó apenas minutos antes del cierre del libro de pases.

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el problema se produjo debido a que el volante no fue inscrito con los formularios correctos y ya no hubo tiempo para subsanar las observaciones respectivas. Sin embargo, desde el cuadro rosado afirmaron que su forma de proceder fue la correcta y acudirán a instancias superiores para resolver el inconveniente.

PUEDES VER: Universitario jugará amistoso contra grande de Sudamérica previo al Clásico: ¿cuándo y dónde será el partido?

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Sport Boys anuncia apelación por caso de Yuriel Celi

"En relación con la situación del futbolista Yuriel Celi, nuestra institución cumplió con realizar su inscripción dentro del plazo correspondiente del libro de pases y de forma correcta. El club expresa su preocupación debido a que la Oficina de Pases y Transferencias no ha permitido la posibilidad de subsanar cualquier eventual observación", indicó la Misilera a través de un comunicado oficial.

El Boys señaló que la situación afecta tanto el derecho del club para defenderse como el derecho de Celi de trabajar. Por ello, elevará el caso a la Cámara de Conciliación y Resolución de Disputas. "El club ha decidido interponer las acciones legales correspondientes, a fin de subsanar este inconveniente y salvaguardar los derechos del club y del jugador", agrega el pronunciamiento público.

Comunicado del club rosado sobre Yuriel Celi. Foto: Sport Boys

Comunicado del club rosado sobre Yuriel Celi. Foto: Sport Boys

En lo que va de este 2026, el chalaco no ha jugado un solo minuto oficial. De haberlo hecho con Universitario, equipo dueño de su pase, su traspaso al club porteño no hubiera resultado práctico, pues el reglamento impide que un mismo futbolista dispute el Apertura por dos equipos distintos.

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