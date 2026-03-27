Pablo Peirano sobre la posibilidad de ser DT de Sporting Cristal: "Estoy más que preparado"

A una semana para su reaparición en la Liga 1 2026, la máxima preocupación entre los hinchas de Sporting Cristal es saber quién será el nuevo entrenador. La salida de Paulo Autuori deja al equipo rimense sin DT en un tramo decisivo del Torneo Apertura y a pocas semanas para el inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Uno de los nombres voceados como posible reemplazante del brasileño es el de Pablo Peirano. El técnico uruguayo ya sabe lo que es dirigir en el fútbol peruano, fruto de su paso por Carlos A. Mannucci y Cusco FC, y aseguró estar "más que preparado" para volver por si lo requieren los cerveceros o algún otro cuadro.

Peirano sobre su posible regreso al Perú: "Ha preguntado más de un equipo"

"Han preguntado desde Perú, no le voy a mencionar el equipo en sí, pero sí han preguntado por nuestra situación más de un equipo, en qué momento estábamos para trabajar, porque tengo conocimiento de la liga. Hay mucho buen recuerdo de nuestro trabajo realizado ahí", declaró el DT charrúa en diálogo con Ovación.

El estratega recordó que, además de su experiencia entre 2019 y 2023 en el plano local, cuenta con el respaldo de haber estado al mando de clubes importantes como Santa Fe de Colombia y Nacional de Uruguay. "Si es por capacidad, estoy capacitado para equipos que tengan ese tipo de desafíos. Estoy más que preparado para Cristal o cualquier otro equipo que me vaya a solicitar", aseveró.

"En el fútbol peruano me he sentido muy cómodo. Es una liga que no es fácil para que venga un entrenador que no conozca las diferencias de altura. No es fácil para adaptarse", agregó el charrúa, quien sostuvo que volvería a la Liga 1 siempre que "el desafío le interese".

¿Qué entrenadores son candidatos para dirigir a Sporting Cristal?

Además de Peirano, un DT que habría sido ofrecido al conjunto cervecero sería el argentino Julio Vaccari, según informó el periodista José Varela. Otra versión sugiere que los directivos del club estarían evaluando ofrecerle el cargo a Julio César Uribe, quien actualmente se desempeña como Director General de Fútbol.