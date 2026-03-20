Universitario y Alianza Lima luchan en los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima

Universitario y Alianza Lima luchan en los primeros lugares del Torneo Apertura de la Liga 1. Foto: composición LR/Universitario/Alianza Lima

Universitario de Deportes y Alianza Lima protagonizarán una nueva edición del clásico del fútbol peruano. El Estadios Monumental de Ate será testigo de un duelo clave por la punta de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1.

Ambas escuadras se verán las caras en los próximos días, después de que culmine la participación de la selección peruana en la fecha FIFA de marzo.

¿Cuándo juega Universitario vs Alianza Lima por la Liga 1?

El clásico Universitario - Alianza Lima, que se desarrollará en el marco de la novena jornada del Torneo Apertura, se jugará el sábado 4 de abril en el Estadio Monumental de Ate.

¿A qué hora juega Universitario vs Alianza Lima?

En territorio peruano, el primer clásico de la temporada entre blanquiazules y merengues se podrá seguir a partir de las 8.00 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs Alianza Lima?

La transmisión del partido U vs Alianza Lima por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra, Wow, entre otros.

¿Dónde ver Universitario - Alianza Lima por internet?

Vía streaming podrás seguir este partidazo por L1 Máx Móvil o L1 Max Plan Full. Asimismo, La República Deportes te llevará toda la información con el minuto a minuto y videos de los goles.

Universitario - Alianza Lima: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Universitario y Alianza Lima por el fútbol peruano. Los íntimos solo registran un empate frente a su eterno rival.

Universitario 0-0 Alianza Lima | 24.08.25

Alianza Lima 1-1 Universitario | 05.04.25

Universitario 2-1 Alianza Lima | 26.07.24

Alianza Lima 0-1 Universitario | 10.02.24

Alianza Lima 0-2 Universitario | 08.11.23.

Entradas para Universitario - Alianza Lima

Los precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima oscilan entre los 60 y 250 soles. Los boletos se pueden adquirir a través de la plataforma Ticketmaster.