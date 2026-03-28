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México vs Portugal por amistoso internacional fecha FIFA: hora y canal del partido en el estadio Azteca

La selección mexicana reinaugurará su principal recinto deportivo con un amistoso ante el combinado luso, que afrontará esta fecha FIFA sin Cristiano Ronaldo.

México y Portugal vuelven a medirse tras casi 10 años. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR
México y Portugal vuelven a medirse tras casi 10 años. Foto: composición de Jazmin Ceras/GLR

México vs Portugal EN VIVO juegan HOY a partir de las 7.00 p. m. (hora mexicana) y 8.00 p. m. (horario peruano), por amistoso internacional fecha FIFA 2026. El partido se llevará a cabo en el estadio Azteca, con transmisión vía Canal 5, TUDN y Azteca 7. La cobertura ONLINE minuto a minuto de este compromiso la podrás seguir en La República Deportes, que te llevará las alineaciones confirmadas, los videos de goles y el resumen con el resultado final.

La reinauguración del estadio Azteca (estadio Banorte por motivos comerciales), se dará con el esperado amistoso entre el Tri y el conjunto portugués. La alta expectativa que se tenía por este encuentro disminuyó considerablemente al confirmarse que Cristiano Ronaldo no estaba entre los convocados, aunque de todas formas será una prueba exigente para el equipo de Javier Aguirre.

PUEDES VER: Uruguay rescató un empate agónico ante Inglaterra en Wembley por amistoso fecha FIFA 2026

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El combinado norteamericano ha venido cosechando buenos resultados en este 2026 en sus amistosos previos contra equipos como Islandia, Bolivia y Panamá. Los dirigidos por Roberto Martínez representarán un desafío de otro nivel para uno de los anfitriones de la próxima Copa del Mundo.

¿A qué hora juega México vs Portugal?

En territorio mexicano, el encuentro empezará a partir de las 7.00 p. m. Para otros países, consulta la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica: 7.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 8.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 9.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 9.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 10.00 p. m.
  • España: 3.00 a. m. (domingo 29).

¿Dónde ver México vs Portugal?

La transmisión por TV del duelo estará a cargo de canales de señal abierta y de paga en México. En algunos países también se podrán ver por diferentes cadenas.

  • Brasil: SporTV
  • Colombia: Gol Caracol
  • Costa Rica: TUDN
  • México: Azteca 7, TUDN, Canal 5
  • Estados Unidos: Univision, TUDN
  • Portugal: SporTV 1.

Pronóstico de México vs Portugal

Así están las cuotas de las principales casas de apuestas para este compromiso. México no es el favorito pese a su condición de local.

  • Betsson: gana México (3,95), empate (3,35), gana Portugal (1,92)
  • Betano: gana México (4,10), empate (3,50), gana Portugal (1,93)
  • Bet365: gana México (4,10), empate (3,80), gana Portugal (1,75)
  • 1XBet: gana México (4,25), empate (3,55), gana Portugal (1,99)
  • Coolbet: gana México (4,00), empate (3,60), gana Portugal (1,95)
  • Doradobet: gana México (4,20), empate (3,80), gana Portugal (1,78). 

PUEDES VER: Perú vs Senegal: hora y canal del debut de Mano Menezes como DT de la selección peruana

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Alineaciones probables de México vs Portugal

Estos son los posibles equipos titulares de México y Portugal para el amistoso por fecha FIFA.

  • México: Raúl Rangel; Jorge Sánchez, César Montes, Johan Vázquez, Jesús Gallardo; Erik Lira, Orbelín Pineda, Álvaro Fidalgo, Roberto Alvarado; Alexis Vega, Raúl Jiménez.
  • Portugal: Diogo Costa; Joao Cancelo, Renato Veiga, Goncalo Inacio, Diogo Dalot; Joao Neves, Rubén Neves, Vitinha; Pedro Neto, Joao Félix, Goncalo Ramos.

Últimos partidos de México vs Portugal

Así quedaron los cinco cruces más recientes entre ambas escuadras, tanto por competencias oficiales como por amistosos.

  • Portugal 2-1 México | 02.07.17
  • Portugal 2-2 México | 18.06.17
  • México 0-1 Portugal | 06.06.14
  • Portugal 2-1 México | 21.06.06
  • Portugal 0-0 México | 06.04.69.

¿Cómo ver México vs Portugal por internet?

Si no quieres perderte este compromiso, tendrás varias opciones para verlo en línea (solo en México) con las plataformas Azteca Deportes Network, ViX Premium y Lavytime en YouTube. Para Estados Unidos, también irá vía ViX Premium.

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