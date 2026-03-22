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Partidos de hoy, domingo 22 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos más importantes en la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y Carabao Cup.

Programación de los partidos de hoy, domingo 22 de marzo. Foto: composición de LR/AFP
Programación de los partidos de hoy, domingo 22 de marzo. Foto: composición de LR/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 22 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, liga argentina), y Europa (LaLiga, Carabao Cup) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el fútbol peruano, se completará la jornada 9 del Torneo Apertura masculino y la segunda de la Liga Femenina. A nivel internacional, sin duda el duelo más atractivo será el derbi Real Madrid - Atlético de Madrid, por la liga española. Además, en Inglaterra se jugará la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City.

PUEDES VER: Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY: juegos de vuelta por los cuartos de final

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Partidos de la Liga 1 HOY

  • UTC vs Alianza Atlético
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Sport Boys vs Sport Huancayo
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga HOY

  • Barcelona vs Rayo Vallecano
  • Hora: 8.00 a. m.
  • Canal: DSports
  • Real Madrid vs Atlético de Madrid
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de la Carabao Cup HOY

  • Arsenal vs Manchester City
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de la liga argentina HOY

  • Estudiantes Río Cuarto vs River Plate
  • Hora: 3.45 p. m.
  • Canal: ESPN 5
  • Boca Juniors vs Instituto
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: ESPN.

Partidos de la Liga Femenina HOY

  • Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci
  • Hora: 1.00 p. m.
  • Canal: Juntos TV, Bicolor+
  • Defensores del Ilucán vs Alianza Lima
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: Juntos TV, Bicolor+

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY

  • Deportivo Géminis vs Atlético Atenea
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Latina
  • Deportivo Soan vs Alianza Lima
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina.
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