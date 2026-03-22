Partidos de hoy, domingo 22 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos más importantes en la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y Carabao Cup.
- Juan Reynoso dejó de ser DT de Melgar tras pésima racha en el Torneo Apertura: "Agradecemos el compromiso y la dedicación"
- Brasil - Francia: día, hora y canal de TV para ver el partido internacional por fecha FIFA de marzo
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 22 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, liga argentina), y Europa (LaLiga, Carabao Cup) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En el fútbol peruano, se completará la jornada 9 del Torneo Apertura masculino y la segunda de la Liga Femenina. A nivel internacional, sin duda el duelo más atractivo será el derbi Real Madrid - Atlético de Madrid, por la liga española. Además, en Inglaterra se jugará la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City.
Partidos de la Liga 1 HOY
- UTC vs Alianza Atlético
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sport Boys vs Sport Huancayo
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de LaLiga HOY
- Barcelona vs Rayo Vallecano
- Hora: 8.00 a. m.
- Canal: DSports
- Real Madrid vs Atlético de Madrid
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Carabao Cup HOY
- Arsenal vs Manchester City
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la liga argentina HOY
- Estudiantes Río Cuarto vs River Plate
- Hora: 3.45 p. m.
- Canal: ESPN 5
- Boca Juniors vs Instituto
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Liga Femenina HOY
- Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Juntos TV, Bicolor+
- Defensores del Ilucán vs Alianza Lima
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: Juntos TV, Bicolor+
Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY
- Deportivo Géminis vs Atlético Atenea
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina
- Deportivo Soan vs Alianza Lima
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina.