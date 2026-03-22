Partidos de hoy, domingo 22 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 22 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, liga argentina), y Europa (LaLiga, Carabao Cup) por las señales de canales como L1 Max, ESPN, DSports o desde servicios de streaming (L1 Max Móvil, Disney Plus Premium, DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En el fútbol peruano, se completará la jornada 9 del Torneo Apertura masculino y la segunda de la Liga Femenina. A nivel internacional, sin duda el duelo más atractivo será el derbi Real Madrid - Atlético de Madrid, por la liga española. Además, en Inglaterra se jugará la final de la Carabao Cup entre Arsenal y Manchester City.

Partidos de la Liga 1 HOY

UTC vs Alianza Atlético

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Sport Boys vs Sport Huancayo

Hora: 6.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de LaLiga HOY

Barcelona vs Rayo Vallecano

Hora: 8.00 a. m.

Canal: DSports

Real Madrid vs Atlético de Madrid

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la Carabao Cup HOY

Arsenal vs Manchester City

Hora: 11.30 a. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la liga argentina HOY

Estudiantes Río Cuarto vs River Plate

Hora: 3.45 p. m.

Canal: ESPN 5

Boca Juniors vs Instituto

Hora: 6.00 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la Liga Femenina HOY

Flamengo FBC vs Carlos A. Mannucci

Hora: 1.00 p. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

Defensores del Ilucán vs Alianza Lima

Hora: 3.30 p. m.

Canal: Juntos TV, Bicolor+

Partidos de la Liga Peruana de Vóley HOY