Partidos de hoy, sábado 21 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en Liga 1,Premier League y Bundesliga
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 21 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (Premier League, Serie A, Bundesliga) por los canales L1 Max, ESPN o DirecTV. Asimismo, puedes verlo desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
Los 3 grandes del fútbol peruano se presentarán el mismo día. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que ir a provincia a rescatar puntos.
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Partidos de HOY en la Liga 1
- CD Moquegua vs Cusco FC
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Comerciantes Unidos vs Universitario
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs Sporting Cristal
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Alianza Lima vs Juan Pablo II
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de Premier League HOY
- Brighton & Hove Albion vs Liverpool
- Hora:: 7:00 a. m.
- Canal: ESPN/Disney Plus
- Everton vs Chelsea
- Hora:: 12:30 p. m.
- Canal: ESPN/Disney Plus
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Partidos de HOY en LaLiga Española
- Espanyol vs Getafe
- Hora:: 10:30 a. m.
- Canal: ESPN 2/Disney Plus
- Sevilla vs Valencia
- Hora:: 3:00 p. m.
- Canal: DSports/DGo
Bundesliga de Alemania: partidos de HOY
- Bayern Múnich
- Hora:: 9:30 a. m.
- Canal: ESPN/Disney Plus