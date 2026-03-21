Partidos de hoy, sábado 21 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 21 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (Premier League, Serie A, Bundesliga) por los canales L1 Max, ESPN o DirecTV. Asimismo, puedes verlo desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los 3 grandes del fútbol peruano se presentarán el mismo día. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que ir a provincia a rescatar puntos.

Partidos de HOY en la Liga 1

CD Moquegua vs Cusco FC

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Comerciantes Unidos vs Universitario

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Los Chankas vs Sporting Cristal

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Alianza Lima vs Juan Pablo II

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de Premier League HOY

Brighton & Hove Albion vs Liverpool

Hora:: 7:00 a. m.

Canal: ESPN/Disney Plus

Everton vs Chelsea

Hora:: 12:30 p. m.

Canal: ESPN/Disney Plus

Partidos de HOY en LaLiga Española

Espanyol vs Getafe

Hora:: 10:30 a. m.

Canal: ESPN 2/Disney Plus

Sevilla vs Valencia

Hora:: 3:00 p. m.

Canal: DSports/DGo

Bundesliga de Alemania: partidos de HOY