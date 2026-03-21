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Deportes

Partidos de hoy, sábado 21 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los mejores partidos en Liga 1,Premier League y Bundesliga

Programación de los partidos de hoy, sábado 21 de marzo. Foto: composición LR/Alianza Lima/Liga 1/Universitario
Programación de los partidos de hoy, sábado 21 de marzo. Foto: composición LR/Alianza Lima/Liga 1/Universitario

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 21 de marzo de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1) y Europa (Premier League, Serie A, Bundesliga) por los canales L1 Max, ESPN o DirecTV. Asimismo, puedes verlo desde servicios de streaming (L1 Play, Disney Plus Premium o DGO) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

Los 3 grandes del fútbol peruano se presentarán el mismo día. Alianza Lima recibirá a Juan Pablo II en Matute, mientras que Universitario y Sporting Cristal tendrán que ir a provincia a rescatar puntos.

PUEDES VER: Universitario - Alianza Lima: día, horario y canal de TV para ver el clásico por la próxima fecha del Torneo Apertura de la Liga 1

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Partidos de HOY en la Liga 1

  • CD Moquegua vs Cusco FC
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Comerciantes Unidos vs Universitario
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Los Chankas vs Sporting Cristal
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Alianza Lima vs Juan Pablo II
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos de Premier League HOY

  • Brighton & Hove Albion vs Liverpool
  • Hora:: 7:00 a. m.
  • Canal: ESPN/Disney Plus
  • Everton vs Chelsea
  • Hora:: 12:30 p. m.
  • Canal: ESPN/Disney Plus

PUEDES VER: Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

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Partidos de HOY en LaLiga Española

  • Espanyol vs Getafe
  • Hora:: 10:30 a. m.
  • Canal: ESPN 2/Disney Plus
  • Sevilla vs Valencia
  • Hora:: 3:00 p. m.
  • Canal: DSports/DGo

Bundesliga de Alemania: partidos de HOY

  • Bayern Múnich
  • Hora:: 9:30 a. m.
  • Canal: ESPN/Disney Plus
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