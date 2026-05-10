Cusco FC vs Los Chankas EN VIVO Liga 1 2026 vía L1 Max: a qué hora y dónde ver partido de hoy por el Torneo Apertura del Fútbol Peruano

Este duelo se jugará hoy domingo 10 de mayo desde las 5.30 p. m. (hora peruana).

Cusco FC y Los Chankas se enfrentan por el Torneo Apertura. Foto: Cusco FC

Cusco FC y Los Chankas se enfrentan por el Torneo Apertura. Foto: Cusco FC

Cusco FC vs Los Chankas EN VIVO juegan HOY domingo 10 de mayo, desde las 5.30 p. m. (hora peruana), por el Torneo Apertura. El partido se llevará a cabo en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, con transmisión por TV a cargo del canal L1 Max. Si quieres seguir la cobertura minuto a minuto, puedes hacerlo a través de La República Deportes, que te llevará las principales incidencias de este compromiso.

Cusco FC vs Los Chankas EN VIVO por el Torneo Apertura 12:20 Posible alineación de Los Chankas Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero. 12:00 Posible alineación de Cusco FC Díaz; Zevallos, Fuentes, Ampuero, Bolívar; Diez, Valenzuela; Colitto, Colman, Manzaneda y Callejo. 11:40 ¿En qué estadio juegan Cusco FC vs Los Chankas? El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para más de 42.000 espectadores. 11:10 ¿Cómo ver Cusco FC vs Los Chankas por internet? Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o acceder mediante Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas. 10:40 ¿Dónde ver Cusco FC vs Los Chankas? El partido Cusco FC vs Los Chankas, por la jornada 14 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max. 10:19 ¿A qué hora juegan Cusco FC vs Los Chankas? Este duelo se jugará hoy domingo 10 de mayo desde las 5.30 p. m. (hora peruana). 10:16 ¡Bienvenidos! Buenos días, lectores de La República Deportes. Esta tarde Cusco y Los Chankas se enfrentan por la fecha 14 del Torneo Apertura.

El conjunto cusqueño quiere seguir escalando posiciones en la tabla. En la fecha pasada, logró un valioso empate 2-2 en su visita a Sporting Cristal. Por el lado de Los Chankas, suma dos derrotas consecutivas; la más reciente fue ante Deportivo Garcilaso por 1-0 en Andahuaylas.

¿A qué hora juegan Cusco FC vs Los Chankas?

Cusco FC y Los Chankas se verán las caras por la fecha 14 del Torneo Apertura. Este duelo se jugará el domingo 10 de mayo desde las 5.30 p. m. (hora peruana).

Costa Rica, México: 4.30 p. m.

Colombia, Ecuador: 5.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 5.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 6.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 7.30 p. m.

España: 12.30 a. m. (lunes 11/05)

¿Dónde ver Cusco FC vs Los Chankas?

El partido Cusco FC vs Los Chankas, por la jornada 14 de la Liga 1 2026, será transmitido por el canal L1 Max.

Alineaciones probables de Cusco FC vs Los Chankas

Cusco: Díaz; Zevallos, Fuentes, Ampuero, Bolívar; Diez, Valenzuela; Colitto, Colman, Manzaneda y Callejo.

Díaz; Zevallos, Fuentes, Ampuero, Bolívar; Diez, Valenzuela; Colitto, Colman, Manzaneda y Callejo. Los Chankas: Camacho; Takeuchi, Rizzo, Pimienta, Gonzáles, Quintana; Palomino, Quiroz, Sánchez; Torres y Quintero.

¿Cómo ver Cusco FC vs Los Chankas por internet?

Para seguir la cobertura en línea de este duelo, puedes suscribirte a L1 Max (Plan Full o Móvil) o acceder mediante Movistar TV App y DGO, entre otras plataformas.

Pronóstico de Cusco FC vs Los Chankas

Las principales casas de apuestas dan como favorito a Cusco sobre Los Chankas.

Betsson: gana Cusco (1,70), empate (3,80), gana Los Chankas (4,50)

Betano: gana Cusco (1,72), empate (4,05), gana Los Chankas (5,00)

Bet365: gana Cusco (1,70), empate (3,50), gana Los Chankas (4,75)

1XBet: gana Cusco (1,71), empate (3,70), gana Los Chankas (4,58)

Coolbet: gana Cusco (1,77), empate (3,40), gana Los Chankas (4,70)

Doradobet: gana Cusco (1,76), empate (4,00), gana Los Chankas (4,50).

¿En qué estadio juegan Cusco FC vs Los Chankas?

El recinto que albergará el partido será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. Este escenario tiene capacidad para más de 42.000 espectadores.

Últimos partidos de Cusco FC

El conjunto cusqueño se recupera luego de un mal arranque de campeonato y Copa Libertadores.

Cusco 1-1 Estudiantes de La Plata | 6.05.26

Sporting Cristal 2-2 Cusco | 3.05.26

Independiente Medellín 1 -0 Cusco | 30.04.26

-0 Cusco | 30.04.26 Cusco 2 -1 Sport Huancayo | 26.04.26

-1 Sport Huancayo | 26.04.26 Cusco 1-0 FC Cajamarca | 22.04.26.

Últimos partidos de Los Chankas

El conjunto de Andahuaylas ha perdido dos encuentros consecutivos. De todas formas, Los Chankas sigue con opciones de llevarse el Torneo Apertura.