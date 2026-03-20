El primer partido entre Universitario y Nacional será en el Monumental de Ate. Foto: composición LR/Carve Deportiva/Universitario

El primer partido entre Universitario y Nacional será en el Monumental de Ate. Foto: composición LR/Carve Deportiva/Universitario

Los rivales de Universitario en Copa Libertadores ya empezaron a pronunciarse con miras a los que será el inicio de la fase de grupos del certamen continental. Ricardo Vairo, presidente de Nacional de Uruguay, se mostró confiado al saber que compartirán zona con los merengues.

El mandamás del conjunto charrúa señaló que, a comparación del año pasado, les tocaron rivales más accesibles; en ese sentido, indicó que es un plus no enfrentarse a clubes de Brasil o Argentina.

Presidente de Nacional confiado en clasificar tras caer en grupo de Universitario

“Son mejores que las del año pasado, sin duda. Nos tocó un grupo donde no hay equipos argentinos ni brasileños; eso ya es un plus, creo. Pero, como se dice, hoy no hay rivales fáciles. Hay que ir con todo a tratar de ganar esta serie y poder pasar. Mejorar, por supuesto, la actuación del año pasado en la Libertadores, que fue una deuda que nos quedó”, manifestó ante los medios de comunicación.

Ricardo Vairo aseguró que será muy complicado visitar países como Venezuela, Perú y Colombia. Sin embargo, sostuvo que, en el papel, son favoritos para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Y bueno, lo de siempre: no confiarse. Aquí todos los equipos son difíciles de visitantes, pero igual estamos confiados en el equipo que tenemos y, evidentemente, en los papeles, en principio tenemos una serie que podemos pasar”, agregó.

¿Cuándo debuta Universitario en Copa Libertadores 2026?

Universitario vs Deportes Tolima se enfrentarán por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El duelo tendrá lugar en Colombia el martes 7 de abril.

Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026

Nacional (Uruguay)

Universitario (Perú)

Coquimbo Unido (Chile)

Deportes Tolima (Colombia)

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

La ‘U’ se verá las caras contra Nacional de Uruguay en la tercera jornada en el Monumental de Ate.

Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario

Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido

Fecha 3: Universitario vs Nacional

Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario

Fecha 5: Nacional vs Universitario

Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima.