HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Presidente de Nacional de Uruguay confiado en clasificar tras caer en grupo de Universitario: "No hay brasileños ni argentinos"

Ricardo Vairo, presidente del club uruguayo, se mostró conforme por tener un mejor grupo en comparación del año pasado. El directivo señaló que buscarán saldar una deuda en Copa Libertadores.

El primer partido entre Universitario y Nacional será en el Monumental de Ate. Foto: composición LR/Carve Deportiva/Universitario
El primer partido entre Universitario y Nacional será en el Monumental de Ate. Foto: composición LR/Carve Deportiva/Universitario

Los rivales de Universitario en Copa Libertadores ya empezaron a pronunciarse con miras a los que será el inicio de la fase de grupos del certamen continental. Ricardo Vairo, presidente de Nacional de Uruguay, se mostró confiado al saber que compartirán zona con los merengues.

El mandamás del conjunto charrúa señaló que, a comparación del año pasado, les tocaron rivales más accesibles; en ese sentido, indicó que es un plus no enfrentarse a clubes de Brasil o Argentina.

PUEDES VER: Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

lr.pe

Presidente de Nacional confiado en clasificar tras caer en grupo de Universitario

“Son mejores que las del año pasado, sin duda. Nos tocó un grupo donde no hay equipos argentinos ni brasileños; eso ya es un plus, creo. Pero, como se dice, hoy no hay rivales fáciles. Hay que ir con todo a tratar de ganar esta serie y poder pasar. Mejorar, por supuesto, la actuación del año pasado en la Libertadores, que fue una deuda que nos quedó”, manifestó ante los medios de comunicación.

Ricardo Vairo aseguró que será muy complicado visitar países como Venezuela, Perú y Colombia. Sin embargo, sostuvo que, en el papel, son favoritos para superar la fase de grupos de la Copa Libertadores.

“Y bueno, lo de siempre: no confiarse. Aquí todos los equipos son difíciles de visitantes, pero igual estamos confiados en el equipo que tenemos y, evidentemente, en los papeles, en principio tenemos una serie que podemos pasar”, agregó.

PUEDES VER: Pol Deportes logra otro sueño: el joven narrador fue invitado por Flamengo y sorprendió a los jugadores en el Maracaná

lr.pe

¿Cuándo debuta Universitario en Copa Libertadores 2026?

Universitario vs Deportes Tolima se enfrentarán por la fecha 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores. El duelo tendrá lugar en Colombia el martes 7 de abril.

Grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026

  • Nacional (Uruguay)
  • Universitario (Perú)
  • Coquimbo Unido (Chile)
  • Deportes Tolima (Colombia)

Fixture de Universitario en la Copa Libertadores

La ‘U’ se verá las caras contra Nacional de Uruguay en la tercera jornada en el Monumental de Ate.

  • Fecha 1: Deportes Tolima vs Universitario
  • Fecha 2: Universitario vs Coquimbo Unido
  • Fecha 3: Universitario vs Nacional
  • Fecha 4: Coquimbo Unido vs Universitario
  • Fecha 5: Nacional vs Universitario
  • Fecha 6: Universitario vs Deportes Tolima.
Partidos de Universitario en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Partidos de Universitario en la Copa Libertadores 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Notas relacionadas
Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

LEER MÁS
Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Universitario vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

LEER MÁS
Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Presidente de Nacional de Uruguay confiado en clasificar tras caer en grupo de Universitario: "No hay brasileños ni argentinos"

Huacachina es destacado por National Geographic como uno de los oasis más bellos del mundo

Roberto Sánchez y Yonhy Lescano no ocupan los primeros lugares de intención de voto a nivel nacional

Deportes

¿A qué hora juega FC Cajamarca vs Cienciano EN VIVO HOY, con Hernán Barcos, por el Torneo Apertura de la Liga 1?

Pablo Guede seguirá en Alianza Lima tras rechazar oferta de San Lorenzo: prensa argentina revela razones por las cuales no llegará al 'Ciclón'

Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Reniec aclara que jóvenes que cumplan 18 años hasta el día de las elecciones podrán votar sin problemas

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Wolfgang Grozo: "Desde la derecha me dicen izquierdista leninista y desde la izquierda me acusan de derecha bruta y achorada"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025