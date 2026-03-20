Suspenso en La Victoria. Pablo Guede en el ojo de la tormenta por una posible salida a San Lorenzo de Almagro. Alianza Lima no estaría en desacuerdo e incluso hubo contacto con el popular club argentino, aunque en las últimas horas el interés bajó considerablemente por temas económicos y personales. De todos modos, algunas figuras como Luis Advíncula lo ponen al centro con constantes bromas.



No es un secreto que el presidente de San Lorenzo y la directiva querían a Pablo Guede al mando del equipo. La plantilla aliancista también sabía los detalles de la operación. Por este motivo, Luis Advíncula aprovechó la ocasión para hacerle una broma luego del entrenamiento en Matute.

¿Qué dijo Luis Advíncula a Pablo Guede luego de los entrenamientos de Alianza Lima?

El entrenador estaba cuadrando la camioneta hasta que Luis Advíncula, fiel a su estilo, le jugó una broma pesada. Las cámaras de América Televisión captaron el divertido momento. ‘Choca nomás si igual ya te vas a ir, choca nomás’, exclamó el experimentado defensa lateral. Las risas no se tardaron en llegar. Sin duda, pistas sobre el traspaso que estuvo cerca de darse.

¿Cómo le fue a Pablo Guede en San Lorenzo?

El interés de San Lorenzo en contar con Pablo Guede se debe, en parte, al buen recuerdo que dejó en el 2016, cuando vivió su única etapa como DT del equipo. Aquella temporada, le ganó la Supercopa Argentina a Boca Juniors tras golearlo 4-0 y llegó a la final del Campeonato de Primera División, aunque cayó en la final ante Lanús.

¿Cuándo juega Alianza Lima - Juan Pablo II por Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II está programado para este sábado 21 de marzo desde las 6.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la octava fecha del Torneo Apertura.

¿A qué hora juega Alianza Lima - Juan Pablo por Liga 1?

Nadie quiere perderse el importante duelo de Alianza Lima por la punta del Torneo Apertura. Por este motivo, te dejamos los horarios confirmados.