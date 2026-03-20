HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

Salhuana minimiza a la prensa y Keiko visita fundo San Antonio | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Luis Advíncula sorprende con broma a Pablo Guede tras entrenamiento de Alianza Lima: "Choca nomás, si igual te vas a ir"

En medio de la posible salida del entrenador aliancista, por un interés de San Lorenzo, el lateral le jugó una broma al técnico y la dejó picando.

Luis Advíncula le juega broma a Pablo Guede luego del entrenamiento. Foto: Lr/América TV
Luis Advíncula le juega broma a Pablo Guede luego del entrenamiento. Foto: Lr/América TV

Suspenso en La Victoria. Pablo Guede en el ojo de la tormenta por una posible salida a San Lorenzo de Almagro. Alianza Lima no estaría en desacuerdo e incluso hubo contacto con el popular club argentino, aunque en las últimas horas el interés bajó considerablemente por temas económicos y personales. De todos modos, algunas figuras como Luis Advíncula lo ponen al centro con constantes bromas.


No es un secreto que el presidente de San Lorenzo y la directiva querían a Pablo Guede al mando del equipo. La plantilla aliancista también sabía los detalles de la operación. Por este motivo, Luis Advíncula aprovechó la ocasión para hacerle una broma luego del entrenamiento en Matute.

PUEDES VER: Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

lr.pe

¿Qué dijo Luis Advíncula a Pablo Guede luego de los entrenamientos de Alianza Lima?

El entrenador estaba cuadrando la camioneta hasta que Luis Advíncula, fiel a su estilo, le jugó una broma pesada. Las cámaras de América Televisión captaron el divertido momento. ‘Choca nomás si igual ya te vas a ir, choca nomás’, exclamó el experimentado defensa lateral. Las risas no se tardaron en llegar. Sin duda, pistas sobre el traspaso que estuvo cerca de darse.

PUEDES VER: Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

lr.pe

¿Cómo le fue a Pablo Guede en San Lorenzo?

El interés de San Lorenzo en contar con Pablo Guede se debe, en parte, al buen recuerdo que dejó en el 2016, cuando vivió su única etapa como DT del equipo. Aquella temporada, le ganó la Supercopa Argentina a Boca Juniors tras golearlo 4-0 y llegó a la final del Campeonato de Primera División, aunque cayó en la final ante Lanús.

PUEDES VER: Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima - Juan Pablo II por Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Juan Pablo II está programado para este sábado 21 de marzo desde las 6.30 p. m. en el Estadio Alejandro Villanueva por la octava fecha del Torneo Apertura.

PUEDES VER: Javier Rabanal luego de quedar absuelto de la Comisión de Apelaciones con Universitario: "Al final se hizo justicia"

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima - Juan Pablo por Liga 1?

Nadie quiere perderse el importante duelo de Alianza Lima por la punta del Torneo Apertura. Por este motivo, te dejamos los horarios confirmados.

  • Perú: 6.30 p. m.
  • Colombia: 6.30 p. m.
  • Ecuador: 6.30 p. m.
  • Brasil: 8.30 p. m.
  • Argentina: 8.30 p. m.
Notas relacionadas
Pablo Guede pagaría cláusula de casi 300.000 dólares para rescindir con Alianza Lima y aceptar oferta de San Lorenzo

Pablo Guede pagaría cláusula de casi 300.000 dólares para rescindir con Alianza Lima y aceptar oferta de San Lorenzo

LEER MÁS
Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

Pablo Guede suena fuerte en San Lorenzo tras la salida de su entrenador: "Los candidatos más firmes para el cargo"

LEER MÁS
Pablo Guede revela que Alianza Lima afrontó problemas físicos ante Melgar: "Tres futbolistas jugaron casi en una pierna”

Pablo Guede revela que Alianza Lima afrontó problemas físicos ante Melgar: "Tres futbolistas jugaron casi en una pierna”

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

Real Madrid - Atlético Madrid: fecha, hora y canal del partidazo por el derbi de LaLiga de España

LEER MÁS
Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

Perú - Senegal: día, hora y canal TV para ver el primer partido de Mano Menezes con la selección peruana

LEER MÁS
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal de TV del partido por el repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Luis Advíncula sorprende con broma a Pablo Guede tras entrenamiento de Alianza Lima: "Choca nomás, si igual te vas a ir"

Dictan 18 meses de prisión para red de narcos liderados por un albanés

Aprueban aumento de pensión para maestros jubilados y cesantes a S/3.500: Conoce los detalles

Deportes

Javier Rabanal quedó habilitado para dirigir en Universitario: Comisión de Apelaciones revocó sanción de 4 fechas

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Cienciano vs FC Cajamarca EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fecha 8 de la Liga 1 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

La visita de Keiko Fujimori a fundo San Antonio, propiedad de la familia vinculada a minera de oro en La Rinconada

Debate presidencial 2026: fecha, horarios y dónde ver la primera jornada

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025