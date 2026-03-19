Pablo Guede estaría viviendo sus últimas horas como DT de Alianza Lima. Desde Argentina, la prensa de dicho país informa que el regreso del entrenador a San Lorenzo está cada vez más cerca luego de que la directiva del Ciclón le diera el visto bueno. El propio estratega estaría dispuesto a pagar su cláusula para quedar libre del cuadro blanquiazul y volver al club de Boedo.

Así lo afirmó el periodista Gonzalo Arellano, de DSports Radio, quien agregó que la idea en el conjunto azulgrana es cerrar este jueves la contratación del técnico.

En el programa de streaming AZZ, Orellano indicó que Sergio Constantino y Pablo Barrientos, presidente de San Lorenzo y encargado de fútbol, respectivamente, sostuvieron una reunión con los dirigentes de la institución para terminar de cerrar las gestiones.

"La vuelta de Guede a San Lorenzo está hecha en un 95%. Barrientos quiere tenerlo cerrado hoy (jueves). Los dirigentes de Alianza Lima tendrán una primera comunicación con la representación de Guede para empezar a hablar de la parte contractual. Me dicen que la cláusula la paga él y es cercana a los 300.000 dólares", detalló el comunicador.

Pablo Guede regresaría a San Lorenzo tras 10 años. Foto: composición de LR/AFP

Además de asumir el costo de su rescisión, Guede también estaría dispuesto a reducirse el sueldo en casi 50% respecto a lo que gana en Perú, agrega DSports Radio.

¿Cómo le fue a Pablo Guede en San Lorenzo?

El interés de San Lorenzo en contar con Pablo Guede se debe, en parte, al buen recuerdo que dejó en el 2016, cuando vivió su única etapa como DT del equipo. Aquella temporada, le ganó la Supercopa Argentina a Boca Juniors tras golearlo 4-0 y llegó a la final del Campeonato de Primera División, aunque cayó en la final ante Lanús.