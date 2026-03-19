HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Mira EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Atacan al Papa León XIV por caso Opus Dei | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Pablo Guede pagaría cláusula de casi 300.000 dólares para rescindir con Alianza Lima y aceptar oferta de San Lorenzo

Según el periodista Gonzalo Arellano, el regreso del técnico al equipo argentino está cerrado en un "95%". Además, se reduciría el suelo a casi la mitad de lo que percibe en Perú.

Pablo Guede fue contratado como DT del club íntimo a fines del 2025. Foto: Alianza Lima
Pablo Guede fue contratado como DT del club íntimo a fines del 2025. Foto: Alianza Lima

Pablo Guede estaría viviendo sus últimas horas como DT de Alianza Lima. Desde Argentina, la prensa de dicho país informa que el regreso del entrenador a San Lorenzo está cada vez más cerca luego de que la directiva del Ciclón le diera el visto bueno. El propio estratega estaría dispuesto a pagar su cláusula para quedar libre del cuadro blanquiazul y volver al club de Boedo.

Así lo afirmó el periodista Gonzalo Arellano, de DSports Radio, quien agregó que la idea en el conjunto azulgrana es cerrar este jueves la contratación del técnico.

PUEDES VER: Alianza anunció comunicación con FPF por reglamento contra racismo: 'Ponemos en copia a la Liga 1, Conmebol y FIFA'

lr.pe

En el programa de streaming AZZ, Orellano indicó que Sergio Constantino y Pablo Barrientos, presidente de San Lorenzo y encargado de fútbol, respectivamente, sostuvieron una reunión con los dirigentes de la institución para terminar de cerrar las gestiones.

"La vuelta de Guede a San Lorenzo está hecha en un 95%. Barrientos quiere tenerlo cerrado hoy (jueves). Los dirigentes de Alianza Lima tendrán una primera comunicación con la representación de Guede para empezar a hablar de la parte contractual. Me dicen que la cláusula la paga él y es cercana a los 300.000 dólares", detalló el comunicador.

Pablo Guede regresaría a San Lorenzo tras 10 años. Foto: composición de LR/AFP

Pablo Guede regresaría a San Lorenzo tras 10 años. Foto: composición de LR/AFP

Además de asumir el costo de su rescisión, Guede también estaría dispuesto a reducirse el sueldo en casi 50% respecto a lo que gana en Perú, agrega DSports Radio.

PUEDES VER: Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: 'La Liga 1 tiene que hacerse respetar'

lr.pe

¿Cómo le fue a Pablo Guede en San Lorenzo?

El interés de San Lorenzo en contar con Pablo Guede se debe, en parte, al buen recuerdo que dejó en el 2016, cuando vivió su única etapa como DT del equipo. Aquella temporada, le ganó la Supercopa Argentina a Boca Juniors tras golearlo 4-0 y llegó a la final del Campeonato de Primera División, aunque cayó en la final ante Lanús.

Notas relacionadas
Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

LEER MÁS
Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

Alianza Lima - Juan Pablo II: fecha, hora y canal del partido por fecha 8 de la Liga 1

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia lesión de Renzo Garcés en Liga 1 y enciende las alarmas en la selección peruana: "Tiene una pubalgia"

Alianza Lima anuncia lesión de Renzo Garcés en Liga 1 y enciende las alarmas en la selección peruana: "Tiene una pubalgia"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC?

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC?

LEER MÁS
Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

LEER MÁS
Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

Panini lanza en Perú el álbum oficial de la Copa Mundial FIFA 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cámaras en buses: desde cuándo se implementará la videovigilancia en el transporte público para frenar la delincuencia

Osiptel bloqueará en marzo 300 mil celulares que no figuran en la lista blanca y que tengan IMEI alterado o clonado

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Deportes

¿Dónde ver el sorteo de la Copa Libertadores 2026 HOY con Universitario, Sporting Cristal y Cusco FC?

Jean Ferrari y su fuerte postura ante constantes reclamos de Universitario y Alianza Lima: "La Liga 1 tiene que hacerse respetar"

Champions League 2026: partidos de cuartos de final, fechas confirmadas y equipos clasificados

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

Fujimorismo acelera la aprobación de dictamen para otorgar descanso remunerado a personeros de mesa

Tres policías integran banda criminal dedicada al robo agravado, extorsión y lavado de activos

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025