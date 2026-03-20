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Javier Rabanal luego de quedar absuelto de la Comisión de Apelaciones con Universitario: "Al final se hizo justicia"

El técnico español rompió su silencio y habló sobre su polémico caso en la Comisión de Apelaciones de la Liga 1 con la 'U'.

Javier Rabanal responde cuestionamientos de la Comisión Disciplinaria. Foto: Latin Media
Javier Rabanal responde cuestionamientos de la Comisión Disciplinaria. Foto: Latin Media

Buenas noticias en Universitario. La Comisión de Apelaciones de la Liga 1 decidió revocar la sanción impuesta al entrenador Javier Rabanal por la tensa discusión que tuvo con los hinchas de Sporting Cristal. El técnico español fue abordado por la prensa antes de viajar a Cutervo para enfrentar a Comerciantes Unidos por la octava jornada del Torneo Apertura 2026. Sin duda, la decisión del órgano rector generó polémica.

Los 'cremas' contarán con su estratega en la zona técnica para afrontar los próximos compromisos. Es importante aclarar que la 'U' presentó una apelación únicamente por la sanción impuesta a Rabanal. En contraste, el popular club de Ate no tomó la misma medida en el caso de Jairo Concha, ya que su inhabilitación fue de dos jornadas.

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¿Qué dijo Javier Rabanal sobre la Comisión de Apelación de Liga 1?

El entrenador de Universitario rompió su silencio. “He tenido que estar fuera del banquillo por una cosa que no tenía razón de ser y he tenido que cumplir un partido. Al final se hace justicia y ahora vamos a ir para adelante. Nos enfocamos en el Torneo Apertura. Desde mi humilde opinión las constantes denuncias le quitan credibilidad a la Liga 1”, enfatizó Javier Rabanal en Latin Media.

“Deberíamos ser más serios y no prestar tanta atención a la gente con el teléfono. Bueno, todos los grupos de Copa Libertadores son difíciles, pero hemos evitado brasileños y argentinos. Podemos aspirar a ir por todo. Vamos a trabajar para clasificar como primeros”, reveló el técnico español antes de viajar a Cutervo.

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¿Por qué la Comisión de Apelaciones anuló la sanción a Javier Rabanal?


La comisión emitió un contundente informe. Declarar fundado en parte el recurso de apelación interpuesto por el club Universitario de Deportes, en representación del señor Francisco Javier Rabanal Hernández, contra la decisión emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP y notificada el 13 de marzo de 2026. Revocar la resolución emitida por la Comisión Disciplinaria de la LFPP”, se lee en el tuit de Kevin Pacheco.

“Según la resolución, la decisión de levantar la sanción al DT de Universitario se da porque si bien la conducta pudo ser inapropiada, no se logró acreditar la existencia de ofensas al honor mediante palabras o gestos de carácter injurioso’”, según el informe publicado por Kevin Pacheco en su cuenta de ‘X’.


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