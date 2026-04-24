Luis Zubeldía, extécnico de Paolo Guerrero, perdió los papeles e insultó a Kevin Serna en pleno partido de Fluminense: “¡No gana una!”
El exdelantero de Alianza Lima y el experimentado técnico argentino protagonizaron un tenso momento durante el empate de Fluminense ante Operário por la Copa Brasil.
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Kevin Serna es muy recordado por su paso en el fútbol peruano. El veloz extremo fue vendido por Alianza Lima al poderoso Fluminense, club en el que logró consolidarse y ya registra más de 100 partidos. A pesar del buen rendimiento que viene mostrando, el jugador no fue ajeno a una polémica durante el reciente duelo de su equipo.
El atacante fue titular en el empate sin goles del ‘Flu’ frente a Operário por la ida de la quinta ronda de la Copa Brasil. En la agonía del primer tiempo, el entrenador Luis Zubeldía, que fue campeón de la Copa Sudamericana con Paolo Guerrero, perdió los papeles con una jugada del colombo-peruano.
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Luis Zubeldía perdió los papeles e insultó a Kevin Serna
El entrenador argentino insultó a Kevin Serna al ver que no pudo llegar a un pase que envió uno de sus compañeros. “No gana una, la pu**”, se escuchó durante la transmisión del compromiso.
¿Qué dijo Luis Zubeldía tras empate de Fluminense en Copa Brasil?
Al finalizar el partido, el estratega analizó el rendimiento de sus dirigidos y señaló que hubo muy pocas chances de gol.
“Esperábamos un partido muy igualado, con pocas oportunidades para el pase. Este tipo de partidos de Copa suelen ser así, muy disputados”, sostuvo en conferencia de prensa.
Kevin Serna: edad
Kevin Steven Serna Jaramillo nació el 17 de diciembre de 1997; es decir, actualmente tiene 28 años.
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¿En qué clubes jugó Kevin Serna?
El delantero pasó por varios clubes peruanos antes de dar el salto al fútbol brasileño; además, es internacional con la selección colombiana.
- Sportivo Luqueño (Paraguay)
- Santa Rosa (Perú)
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