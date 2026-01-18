Senegal conquistó su segunda Copa Africana de Naciones tras vencer a Marruecos

Sadio Mané es el capitán de Senegal y el encargado de alzar el trofeo. | X Equipe du Sénégal

Sadio Mané es el capitán de Senegal y el encargado de alzar el trofeo. | X Equipe du Sénégal

¡León rugió fuerte! La selección de Senegal se coronó campeón de la Copa Africana de Naciones luego de superar en un polémico partido a su similar de Marruecos en partido disputado en el Prince Moulay Abdellah Stadium, en Rabat (1-0).

Durante la primera mitad el partido se tornó muy peleado en el mediocampo y con situaciones para Senegal. La más clara llegó sobre los 37 minutos un buen contragolpe. Iliman Ndiaye recibió y corrió por su banda derecha, en el mano a mano definió mal, por lo que el golero Yassine Bounou, con su pierna derecha, emuló la atajada que hizo Emiliano Martínez con Argentina en la final del Mundial Qatar 2022 ante Francia.

Con la igualdad sin goles se fueron al descanso. Para el complemento Marruecos intentó un poco más con sus figuras Achraf Hakimi y Brahim Díaz. Incluso el atacante Ayoub El Kaabi falló casi desde el área chica, pero el arco nunca se abrió.

En el tiempo agregado llegaría la polémica. El juez pitó un penal en favor de Marruecos sobre los 90’ +8. Esto generó la molestia del técnico Pape Thiaw, quien le pidió a sus dirigidos salir del campo de juego.

Luego por medio de Sadio Mané los senegaleses salieron a jugar y Brahím Díaz sería el encargado de disparar la pena máxima. En su intento por picarla, falló el remate. El partido terminó 0-0 y se fueron a jugar dos tiempos de 15 minutos.

Ahí Pape Gueye (94’) consiguió el gol del título y Senegal conquistó su segunda Copa Africana de Naciones, antes la levantó en 2021.