Yuriel Celi sería el 'plan B' de Sport Boys ante posible caída del fichaje de Jean Deza
El futbolista de Universitario, quien aún no debuta en esta Liga 1 2026, tendría chances de llegar a la Misilera a pocos días para el cierre del libro de pases.
- Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos
- Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático
Los 3 fichajes que Sport Boys tenía planificado concretar antes del cierre del libro de pases de esta Liga 1 2026 finalmente no se producirían. Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya fueron descartados por el administrador, mientras que las gestiones por Jean Deza se van complicando. En medio de este panorama, un nombre ha surgido como posible sustituto del 'Ratón': Yuriel Celi.
El mediocampista, quien actualmente tiene contrato con Universitario, todavía no ha sumado minutos en el Torneo Apertura. Según el reglamento, un futbolista que ya haya disputado el certamen con un club no podrá hacerlo por otro, de modo que Celi no tendría impedimento para fichar por el cuadro del Callao, de darse el caso.
Yuriel Celi podría fichar por Sport Boys
"Si se termina de caer completamente lo de Jean Deza, Sport Boys ya le hizo saber al entorno de Yuriel Celi la intención de ficharlo. El jugador de la 'U' ha salido en lista en este Apertura, pero aún no jugó", informó vía redes sociales el periodista Gustavo Peralta.
El comunicador agregó que este viernes 13 se definirá si el volante será convocado para el partido del sábado ante UTC teniendo en cuenta que la fecha límite para que sea inscrito por otro equipo es el domingo 15. Por el momento se desconoce si la operación se concretaría mediante un préstamo o bajo otra figura.
Números de Yuriel Celi
Este 2026, Celi ha sido convocado en dos de las seis fechas que Universitario lleva jugadas por el Torneo Apertura, pero se quedó en la banca de suplentes. El chalaco solo ha tenido acción en amistosos de pretemporada (incluido uno frente al propio Boys), así como un reciente duelo duelo de práctica ante César Vallejo, en el cual marcó un gol.
Yuriel Celi jugó a inicios de mes un amistoso contra César Vallejo. Foto: Universitario