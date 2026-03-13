HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
EN VIVO

Wolfgang Grozo sigue mintiendo y EsSalud en crisis | Arde Troya con Juliana Oxenford

Deportes

Yuriel Celi sería el 'plan B' de Sport Boys ante posible caída del fichaje de Jean Deza

El futbolista de Universitario, quien aún no debuta en esta Liga 1 2026, tendría chances de llegar a la Misilera a pocos días para el cierre del libro de pases.

Yuriel Celi llegó al club crema en el 2023. Foto: composición de LR/Universitario

Los 3 fichajes que Sport Boys tenía planificado concretar antes del cierre del libro de pases de esta Liga 1 2026 finalmente no se producirían. Carlos Zambrano y Miguel Trauco ya fueron descartados por el administrador, mientras que las gestiones por Jean Deza se van complicando. En medio de este panorama, un nombre ha surgido como posible sustituto del 'Ratón': Yuriel Celi.

El mediocampista, quien actualmente tiene contrato con Universitario, todavía no ha sumado minutos en el Torneo Apertura. Según el reglamento, un futbolista que ya haya disputado el certamen con un club no podrá hacerlo por otro, de modo que Celi no tendría impedimento para fichar por el cuadro del Callao, de darse el caso.

PUEDES VER: Universitario - UTC: fecha, hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

lr.pe

Yuriel Celi podría fichar por Sport Boys

"Si se termina de caer completamente lo de Jean Deza, Sport Boys ya le hizo saber al entorno de Yuriel Celi la intención de ficharlo. El jugador de la 'U' ha salido en lista en este Apertura, pero aún no jugó", informó vía redes sociales el periodista Gustavo Peralta.

El comunicador agregó que este viernes 13 se definirá si el volante será convocado para el partido del sábado ante UTC teniendo en cuenta que la fecha límite para que sea inscrito por otro equipo es el domingo 15. Por el momento se desconoce si la operación se concretaría mediante un préstamo o bajo otra figura.

Números de Yuriel Celi

Este 2026, Celi ha sido convocado en dos de las seis fechas que Universitario lleva jugadas por el Torneo Apertura, pero se quedó en la banca de suplentes. El chalaco solo ha tenido acción en amistosos de pretemporada (incluido uno frente al propio Boys), así como un reciente duelo duelo de práctica ante César Vallejo, en el cual marcó un gol.

Yuriel Celi jugó a inicios de mes un amistoso contra César Vallejo. Foto: Universitario

Notas relacionadas
FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

LEER MÁS
Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

Diego Rebagliati sorprende al revelar que Paulo Autuori dejaría Sporting Cristal: "Posiblemente ayer fue su último partido"

LEER MÁS
Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

Alianza Lima - Deportivo Garcilaso: fecha y hora del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026 en Cusco

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

Carlos Zambrano y Miguel Trauco no llegarán a Sport Boys: futuro de ambos jugadores estaría en el fútbol asiático

LEER MÁS
Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

Sorteo Copa Libertadores 2026: con Sporting Cristal y Universitario, fecha y hora para conocer la fase de grupos

LEER MÁS
Pedro Gallese sobre Renato Tapia previo a la fecha FIFA: "No deja de pensar en la selección"

Pedro Gallese sobre Renato Tapia previo a la fecha FIFA: "No deja de pensar en la selección"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

Stetik Laser

Láser CO2 fraccionado para retirar 5 lunares

PRECIO

S/ 37.80
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Gobierno destina más de S/66 millones a 29 municipalidades por lluvias

Un documental sobre la violencia y la represión contra los pobladores del Valle del Tambo en 2015: “Profundidad de campo” de Renzo Alva

Fuerte sismo de magnitud 6,5 remeció Huacos, en la costa central de Chile, según el CSN

Deportes

FC Cajamarca vs Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y canal del partido por la fecha 7 de la Liga 1 2026

Jorge Fossati reveló conversaciones con la Universidad de Chile para ser su nuevo entrenador: "Me llamaron del club"

Partidos de hoy, viernes 13 de marzo: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Keiko Fujimori y RLA experimentan caída en intención de voto mientras que López Chau y Wolfgang Grozo aumentan

Elecciones CAL 2026, segunda vuelta: fecha, hora y dónde votar por Delia Espinoza o Humberto Abanto

Multa por no votar en Elecciones Perú 2026: ¿cuánto es el monto, según distrito?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025