Programación Liga Peruana de Vóley 2026: fecha y hora para los partidos de cuartos de final
Este sábado 14 y domingo 15 de marzo empiezan los playoffs de la Liga Peruana de Vóley. Solo 8 equipos siguen en carrera rumbo al título.
La ronda de cuartos de final (o playoffs) de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 será la primera de las etapas 'mata-mata' en el torneo. Tras haberse enfrentado todos contra todos en la fase previa, los ocho equipos que aún siguen en carrera jugarán ahora llaves de eliminación directa, al mejor de tres partidos, de acuerdo con su ubicación en la tabla acumulada.
Alianza Lima, que terminó como el líder, tendrá de rival al peor clasificado, Deportivo Soan. En el caso de Universitario, terminar en el tercer puesto lo dejó emparejado con Regatas, que fue sexto. Otro candidato al título, San Martín, enfrentará a Circolo, mientras que el duelo que apunta a ser el más parejo será el Atenea-Géminis.
Partidos de la Liga Peruana de Vóley: cuartos de final
Así se jugarán los cruces de ida de estos cuartos de final. Así como la totalidad de partidos en las fases previas, los de esta instancia se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.
Sábado 14 de marzo
- Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: Latina.
Domingo 15 de marzo
- San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: Latina
- Universitario vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina.
Programación de los cuartos de final. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026?
La transmisión del certamen se podrá seguir a través de la multiplataforma de Latina (TV, web y app), pero también desde el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.
Entradas para la Liga Peruana de Vóley
La venta de boletos para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley está disponible desde el mediodía del miércoles 11 de marzo en la página web Joinnus, así como vía Yape entradas.
- General: 20 soles
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles.