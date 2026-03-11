HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Zamir Villaverde desmiente a Wolfgang Grozo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Programación Liga Peruana de Vóley 2026: fecha y hora para los partidos de cuartos de final

Este sábado 14 y domingo 15 de marzo empiezan los playoffs de la Liga Peruana de Vóley. Solo 8 equipos siguen en carrera rumbo al título.

Alianza Lima clasificó como líder de la segunda etapa. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley
Alianza Lima clasificó como líder de la segunda etapa. Foto: composición de LR/Liga Peruana de Vóley

La ronda de cuartos de final (o playoffs) de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 será la primera de las etapas 'mata-mata' en el torneo. Tras haberse enfrentado todos contra todos en la fase previa, los ocho equipos que aún siguen en carrera jugarán ahora llaves de eliminación directa, al mejor de tres partidos, de acuerdo con su ubicación en la tabla acumulada.

Alianza Lima, que terminó como el líder, tendrá de rival al peor clasificado, Deportivo Soan. En el caso de Universitario, terminar en el tercer puesto lo dejó emparejado con Regatas, que fue sexto. Otro candidato al título, San Martín, enfrentará a Circolo, mientras que el duelo que apunta a ser el más parejo será el Atenea-Géminis.

PUEDES VER: Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la liga peruana para volver a México: 'Parece que no hay posibilidad'

lr.pe

Partidos de la Liga Peruana de Vóley: cuartos de final

Así se jugarán los cruces de ida de estos cuartos de final. Así como la totalidad de partidos en las fases previas, los de esta instancia se disputarán en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

Sábado 14 de marzo

  • Atlético Atenea vs Deportivo Géminis
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 7.00 p. m.
  • Canal: Latina.

Domingo 15 de marzo

  • San Martín vs Circolo Sportivo Italiano
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Canal: Latina
  • Universitario vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Canal: Latina.
Programación de los cuartos de final. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de los cuartos de final. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Dónde ver la Liga Peruana de Vóley 2026?

La transmisión del certamen se podrá seguir a través de la multiplataforma de Latina (TV, web y app), pero también desde el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) y en el fan page de Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

La venta de boletos para cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley está disponible desde el mediodía del miércoles 11 de marzo en la página web Joinnus, así como vía Yape entradas.

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.
Notas relacionadas
Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Universitario - Regatas: día, hora y canal TV del partido por cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

Paola Rivera, figura de San Martín, revela si dejaría la Liga Peruana de Vóley para volver a México: "Parece que no hay posibilidad"

LEER MÁS
Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: equipos clasificados y partidos confirmados

Cuartos de final de la Liga Peruana de Vóley 2026: equipos clasificados y partidos confirmados

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

Bolivia vs Surinam: fecha, hora y canal confirmado para ver el partido del repechaje al Mundial 2026

LEER MÁS
¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

¿Quién reemplazará a Irán en el Mundial 2026 tras su renuncia? Esto dice el reglamento de la FIFA

LEER MÁS
Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

Irán renuncia al Mundial 2026 por guerra contra Estados Unidos e Israel: "No tenemos ninguna posibilidad de participar"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

El ultraderechista José Antonio Kast asume la presidencia de Chile con promesas de mano dura contra el crimen y control migratorio

Juzgado Colegiado de Flagrancia condenó a siete años a cuatro personas por delito contra la seguridad pública

Deportes

Real Madrid vs Manchester City EN VIVO HOY: Kylian Mbappé es baja para los octavos de final de la Champions League

Alineaciones Sporting Cristal vs Carabobo: el posible once de Paulo Autuori para clasificar a la fase de grupos de Copa Libertadores

Talía Azcárate denuncia amenazas de muerte en su contra por opinar de fútbol: "No es pasión, es delito"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón EN VIVO: TC evalúa HOY anular prisión preventiva contra líder de Perú Libre

Rosa María Palacios: El Gobierno del Congreso es el de Keiko, López Aliaga, Acuña y Luna

Nilver Huarac: Poder Judicial dicta 9 años prisión contra productor musical por corrupción en el GORE Callao

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025