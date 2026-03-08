HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética
Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     Transportistas de carga pesada anuncian paro nacional indefinido por crisis energética     
Deportes

Abdiel Ayarza anotó el 2-1 ante Universitario y celebró subiéndose al tráiler: panameño causó furor con su festejo

En su primera jugada, el futbolista panameño marcó el 2-1 para poner a Los Chankas arriba en el marcador sobre Universitario.

Abdiel Ayarza anotó por segundo partido consecutivo en esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
Abdiel Ayarza anotó por segundo partido consecutivo en esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/captura de L1 Max

El partido entre Universitario y Los Chankas viene dejando un hecho curioso. En el minuto 70 del partido, Abdiel Ayarza marcó el 2-1 a favor del equipo de Andahuaylas, a poco tiempo de haber ingresado. Lo curioso fue la celebración del futbolista panameño. El volante festejó su gol subiéndose en un trailer y luego tocó el claxon.

Notas relacionadas
Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Abdiel Ayarza!

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Abdiel Ayarza!

LEER MÁS
Playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados y partidos confirmados de los cuartos de final

Playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados y partidos confirmados de los cuartos de final

LEER MÁS
Alineaciones Universitario - Los Chankas: el posible once de Javier Rabanal para ganar en Andahuaylas por el Torneo Apertura 2026

Alineaciones Universitario - Los Chankas: el posible once de Javier Rabanal para ganar en Andahuaylas por el Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Abdiel Ayarza!

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Abdiel Ayarza!

LEER MÁS
DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

DT de Pedro Gallese en Deportivo Cali renunció tras malos resultados: "No soy el peor, pero tampoco el mejor"

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO por la Copa Libertadores sub-20: celestes gana 1-0

Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO por la Copa Libertadores sub-20: celestes gana 1-0

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Temblor en San Martín: sismo de magnitud 4,0 remeció Moyobamba, según IGP

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: se juega el primer set del partido

Las marcas del feminicidio en Perú: Más del 70% de las víctimas tenía entre 18 y 44 años

Deportes

Alianza Lima vs Deportivo Soan EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley: se juega el primer set del partido

Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Abdiel Ayarza!

Sporting Cristal vs Olimpia EN VIVO por la Copa Libertadores sub-20: celestes gana 1-0

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Familia de líder comunal asesinado, Santiago Guardamino: “La justicia se deja comprar”

16 candidatos presidenciales y 15 vicepresidentes omitieron información en su hoja de vida, según el JEE

Tras alza de precios del GLP, Minjus advierte que especulación es un delito que se castiga con 8 años de cárcel

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025