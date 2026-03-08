El partido entre Universitario y Los Chankas viene dejando un hecho curioso. En el minuto 70 del partido, Abdiel Ayarza marcó el 2-1 a favor del equipo de Andahuaylas, a poco tiempo de haber ingresado. Lo curioso fue la celebración del futbolista panameño. El volante festejó su gol subiéndose en un trailer y luego tocó el claxon.