Abdiel Ayarza anotó el 2-1 ante Universitario y celebró subiéndose al tráiler: panameño causó furor con su festejo
En su primera jugada, el futbolista panameño marcó el 2-1 para poner a Los Chankas arriba en el marcador sobre Universitario.
- Partido Universitario vs Los Chankas EN VIVO HOY por la Liga 1 2026 vía L1 Max: ¡gol de Abdiel Ayarza!
- Playoffs de la Liga Peruana de Vóley 2026: clasificados y partidos confirmados de los cuartos de final
Abdiel Ayarza anotó por segundo partido consecutivo en esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/captura de L1 Max
El partido entre Universitario y Los Chankas viene dejando un hecho curioso. En el minuto 70 del partido, Abdiel Ayarza marcó el 2-1 a favor del equipo de Andahuaylas, a poco tiempo de haber ingresado. Lo curioso fue la celebración del futbolista panameño. El volante festejó su gol subiéndose en un trailer y luego tocó el claxon.