Se encienden las alarmas. Universitario perdió 3-1 ante Los Chankas, en Andahuaylas, por la sexta fecha del Torneo Apertura. El tricampeón de la Liga 1 sigue sin convencer y genera preocupación en la hinchada por el poco juego mostrado. No es un secreto que es una plaza complicada para cualquier club de Lima, pero se esperaba algo más de los cremas. Por este motivo, Williams Riveros sacó las garras y habló fuerte sobre la derrota.

El popular club de Ate llegaba con algunas dudas por los partidos anteriores y hoy demostró que no es el mismo del año pasado. El experimentado defensa central confesó que todavía están intentando captar la idea de juego del técnico español.

¿Qué dijo Williams Riveros sobre la derrota de Universitario ante Los Chankas?

El año pasado también perdieron, pero ya eran campeones y el escenario podría cambiar. "Me parece que, hoy, hicimos un buen partido. Por ahí en los primeros minutos costó un poco pero después controlamos el partido. El rival también juega, replegaron bien y a partir de ahí no supimos aprovechar los momentos que tuvimos", analizó en L1 MAX

"No, creo que sea diferente al año pasado. Estamos agarrando lo que quiere el técnico, pero le digo al hincha que esté tranquilo porque de nuestra parte siempre daremos lo mejor", enfatizó al ser consultado por el bajón de la ‘U’.

Asimismo, reveló una variante de Javier Rabanal. "Más que los defensas, creo que le da un respiro a los de arribas el salir jugando. Es una variante que nos ha dado el profe", sentenció en L1 MAX.

Abdiel Ayarza anotó el 2-1 ante Universitario y celebró subiéndose al tráiler

En medio de la celebración del segundo tanto de Los Chankas, el recién ingresado, Abdiel Ayarza, decidió ir corriendo hacia el tráiler que se encontraba dentro de la cancha e ingresar como parte de la euforia por anotar uno de los goles de la victoria.

No es novedad para el panameño, el anotar luego de haber ingresado en los partidos. En la fecha pasada, ingresó en el partido ante Melgar y le dio la victoria luego de marcar dos goles en el encuentro. Estas anotaciones lo posicionan como uno de los goleadores del campeonato.



