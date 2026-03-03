Programación de la Liga Peruana de Vóley: horarios de los partidos por la última fecha de la segunda etapa
Este fin de semana se jugará la jornada final de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Solo falta definir a un clasificado y las posiciones finales para las llaves de playoffs.
La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley terminará este domingo 8 de marzo cuando se dispute el último partido correspondiente a la fecha 9. Clubes como Alianza Lima y San Martín buscarán quedarse con el primer lugar de la tabla para tener un emparejamiento, a priori, más accesible en la siguiente ronda del torneo (playoffs). Universitario, por su parte, quedó sin chances de recuperar el liderato.
En la parte baja de la clasificación se vivirá una lucha igual de intensa, pero por el último cupo para la tercera etapa. Deportivo Soan, Rebaza Acosta y Olva Latino se jugarán el todo o nada en busca de quedarse con dicho boleto para seguir en carrera rumbo al título.
Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 9
Así se jugarán los partidos correspondientes a la novena fecha de esta segunda etapa en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.
Sábado 7 de marzo
- Circolo vs Olva Latino
- Hora: 2.45 p. m.
- Atenea vs Regatas
- Hora: 5.00 p. m.
- Universitario vs San Martín
- Hora: 7.00 p. m.
Domingo 8 de marzo
- Géminis vs Rebaza Acosta
- Hora: 3.15 p. m.
- Alianza Lima vs Deportivo Soan
- Hora: 5.00 p. m.
Programación de la última fecha. Foto: Liga Peruana de Vóley
¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley?
La transmisión de todos los partidos del torneo está a cargo de Latina por la TV de señal abierta (canal 2), así como a través de su web y app. También se pueden ver desde el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.
Entradas para la Liga Peruana de Vóley
Los boletos para asistir a cada día de competencia en esta Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus y Yape entradas a los siguientes precios:
- General: 20 soles
- Norte: 30 soles
- Sur: 30 soles
- Oriente: 40 soles
- Occidente: 50 soles.
Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley
Este es el panorama de la tabla a falta de disputarse la última fecha. El único puesto ya definido es el de Universitario, en el tercer lugar.
Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley