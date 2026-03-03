HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO "Fuerte y claro" con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar ante la justicia: hoy se define su futuro | Caso Lizeth Marzano | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Deportes

Programación de la Liga Peruana de Vóley: horarios de los partidos por la última fecha de la segunda etapa

Este fin de semana se jugará la jornada final de la segunda etapa en la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Solo falta definir a un clasificado y las posiciones finales para las llaves de playoffs.

Solo 8 de los 10 clubes que juegan esta segunda etapa del torneo clasificarán a los playoffs. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley
Solo 8 de los 10 clubes que juegan esta segunda etapa del torneo clasificarán a los playoffs. Foto: composición LR/Liga Peruana de Vóley

La segunda etapa de la Liga Peruana de Vóley terminará este domingo 8 de marzo cuando se dispute el último partido correspondiente a la fecha 9. Clubes como Alianza Lima y San Martín buscarán quedarse con el primer lugar de la tabla para tener un emparejamiento, a priori, más accesible en la siguiente ronda del torneo (playoffs). Universitario, por su parte, quedó sin chances de recuperar el liderato.

En la parte baja de la clasificación se vivirá una lucha igual de intensa, pero por el último cupo para la tercera etapa. Deportivo Soan, Rebaza Acosta y Olva Latino se jugarán el todo o nada en busca de quedarse con dicho boleto para seguir en carrera rumbo al título.

PUEDES VER: Partidos de la Copa Libertadores HOY: horarios y canales de los juegos de ida por la fase 3

lr.pe

Liga Peruana de Vóley: programación de la fecha 9

Así se jugarán los partidos correspondientes a la novena fecha de esta segunda etapa en el Polideportivo Lucha Fuentes, de Villa El Salvador.

Sábado 7 de marzo

  • Circolo vs Olva Latino
  • Hora: 2.45 p. m.
  • Atenea vs Regatas
  • Hora: 5.00 p. m.
  • Universitario vs San Martín
  • Hora: 7.00 p. m.

Domingo 8 de marzo

  • Géminis vs Rebaza Acosta
  • Hora: 3.15 p. m.
  • Alianza Lima vs Deportivo Soan
  • Hora: 5.00 p. m.
Programación de la última fecha. Foto: Liga Peruana de Vóley

Programación de la última fecha. Foto: Liga Peruana de Vóley

¿Cómo ver la Liga Peruana de Vóley?

La transmisión de todos los partidos del torneo está a cargo de Latina por la TV de señal abierta (canal 2), así como a través de su web y app. También se pueden ver desde el sitio oficial de la Federación Peruana de Vóley (fpv.org.pe) o desde el fan page en Facebook de la Liga Peruana de Vóley Betsson.

Entradas para la Liga Peruana de Vóley

Los boletos para asistir a cada día de competencia en esta Liga Peruana de Vóley están a la venta en Joinnus y Yape entradas a los siguientes precios:

  • General: 20 soles
  • Norte: 30 soles
  • Sur: 30 soles
  • Oriente: 40 soles
  • Occidente: 50 soles.

PUEDES VER: Natalia Málaga pide a peruanas ser más ambiciosas ante presencia de extranjeras: 'Si quieres jugar, que te cueste'

lr.pe

Tabla de posiciones de la Liga Peruana de Vóley

Este es el panorama de la tabla a falta de disputarse la última fecha. El único puesto ya definido es el de Universitario, en el tercer lugar.

Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Tabla de posiciones de la segunda etapa. Foto: Liga Peruana de Vóley

Notas relacionadas
Alianza Lima derrotó 3-1 a Universitario y se quedó con el clásico de la Liga Peruana de Vóley

Alianza Lima derrotó 3-1 a Universitario y se quedó con el clásico de la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
USMP ganó a Circolo, pero podría perder los puntos por alineación indebida similar a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

USMP ganó a Circolo, pero podría perder los puntos por alineación indebida similar a Alianza Lima en la Liga Peruana de Vóley

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Partido Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: Koundé lesionado

Partido Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: Koundé lesionado

LEER MÁS
Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

Canal de TV para ver Sporting Cristal - Carabobo por la ida de la fase previa de Copa Libertadores

LEER MÁS
Filipe Luís pasó de ganar la Copa Libertadores con Flamengo en Lima a ser despedido de forma absurda: lo botaron tras golear 8-0

Filipe Luís pasó de ganar la Copa Libertadores con Flamengo en Lima a ser despedido de forma absurda: lo botaron tras golear 8-0

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Hombres G en Lima 2026: segunda fecha confirmada, cuándo es y dónde comprar entradas

Partido Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: casi gol de Ferran

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Deportes

Partido Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY por la Copa del Rey vía América tvGO: casi gol de Ferran

Arturo Vidal reconoce que pintó el camerino del Estadio Nacional con Chile en las Eliminatorias 2018: “Me acuerdo que escribimos"

Alianza Atlético vs Deportivo Garcilaso EN VIVO por Copa Sudamericana: hora y dónde ver el decisivo partido

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

ANA no gastó más de S/180 millones en labores de prevención para el fenómeno El Niño en 2023

Juicio contra Fernando Rospigliosi por presunta difamación a Delia Espinoza comienza este 3 de marzo

López Aliaga y Keiko Fujimori se enfrentarán en debate presidencial sobre educación, innovación y tecnología

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025