Alianza Lima consiguió uno de los triunfos más recordados en la historia de la Noche Blanquiazul. El equipo íntimo goleó 3-0 al Inter Miami y fue noticia a nivel mundial en diversos medios deportivos, debido la presencia de Lionel Messi en este encuentro.

La prensa de distintos países elogiaron al club blanquiazul tras el triunfo. En Brasil, TNT Sports destacó la actuación de Paolo Guerrero, quien anotó un doblete en el partido. "¡Guerrero acabó con la noche de Messi!", fue el titular que compartió el medio. De igual forma, agregó que “Alianza Lima aplastó al Inter Miami con Lionel Messi en cancha”.

Goleada de Alianza Lima a Inter Miami sorprende a la prensa internacional

Los medios argentinos también dieron a conocer la noticia, pero lamentando la derrota del astro argentino, Lionel Messi. El diario Olé tituló que el equipo estadounidense “arrancó con el pie izquierdo” tras la caída ante Alianza Lima. Por su parte, el medio SportsCenter resumió el encuentro con la siguiente frase: “no fue su noche, fue la Noche Blanquiazul”.

Prensa de habla inglesa también se mostró sorprendida por la derrota del Inter Miami. Fox Soccer y el portal 433 indicaron que no fue el mejor inicio de gira para el Inter Miami. Ambos resaltaron el abultado marcador que sufrieron en su visita a Lima.

¿Cuándo será el siguiente partido de Alianza Lima?

El debut de Alianza Lima será el próximo 30 de enero, cuando visite a Sport Huancayo a las 12.00 p. m., dando inicio a la primera fecha de la Liga 1 2026. Los íntimos buscarán el triunfo para iniciar con pie derecho el campeonato peruano.