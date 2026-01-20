Un muerto y al menos 20 heridos tras descarrilamiento de dos trenes en Cataluña, España

De acuerdo con las autoridades, uno de los trenes impactó contra un muro, en Cataluña. | Composición LR

De acuerdo con las autoridades, uno de los trenes impactó contra un muro, en Cataluña. | Composición LR

Un tren de cercanías colisionó este martes 20 de enero contra un muro de contención que cayó sobre las vías en la provincia de Barcelona, lo que resultó en la muerte del maquinista y que varias personas resultaran heridas, según informó Protección Civil de Cataluña y la gobernación.

"Un muro de contención cayó sobre la vía provocando un choque con un tren con pasaje", detalló Protección Civil a través de su cuenta en X, y añadió que los servicios de emergencia se encuentran "atendiendo a las personas heridas" tras el incidente ocurrido cerca de Gélida.

TE RECOMENDAMOS UN MU3RTO EN LA VÍA EXPRESA SUR DE LÓPEZ ALIAGA Y JERÍ EN LA MIRA|FUERTE Y CLARO CON MANUELA CAMACHO

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

De las 15 personas afectadas, al menos 5 se encuentran en estado menos grave y 3 en estado grave. Foto: Difusión / X

Hasta el momento, se han movilizado 20 ambulancias para atender a los heridos del convoy, además de un equipo conjunto de sanitarios y bomberos. Los Mossos también se dirigen al lugar del accidente ferroviario.

El servicio de la R4 ha sido suspendido. Según fuentes oficiales, las primeras investigaciones sugieren que las intensas lluvias registradas en Cataluña en los últimos días podrían haber debilitado el muro de contención, lo que habría provocado el accidente.

“Podemos decir que hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”, explicó el alcalde de Gelida, Lluís Valls, en una entrevista a Catalunya Ràdio, antes de que se confirmara el deceso del maquinista. Las consejeras de Territorio, Sílvia Paneque, y de Interior, Núria Parlon, también se desplazaron al lugar de los hechos.

El primer informe sobre el choque fue recibido por el 112 a las 21:02 horas (hora de España). El accidente ocurrió en el kilómetro 64 de la línea ferroviaria. Según las primeras investigaciones, el convoy de la R4, que viajaba entre Manresa y Sant Vicenç de Calders, colisionó frontalmente con un muro de contención que aparentemente se derrumbó sobre las vías.