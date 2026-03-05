HOYSuscripcion LR Focus

Felipe Vizeu afirma no estar preocupado por su situación en Sporting Cristal: "Estoy haciendo buenos partidos para el grupo"

El '9' brasileño señaló que lo más importante para el equipo es ganar al margen de si él puede marcar goles o no. Además, se refirió a su tanto anulado contra Carabobo.

Felipe Vizeu lleva dos goles este año con Sporting Cristal. Foto: composición de LR/captura de Jax Latin Media
Sporting Cristal se llevó un buen triunfo de su visita a Carabobo por la Copa Libertadores. El equipo rimense venció 1-0 al club venezolano, aunque el marcador pudo ser más amplio de no haberse invalidado el gol de Felipe Vizeu. Este tanto le hubiera permitido al delantero romper una racha de cuatro partidos sin marcar, aunque esta situación no le preocupa, según reconoció él mismo.

A su llegada al Perú tras el cotejo en territorio llanero, el '9' brasileño atendió las consultas de la prensa deportiva local y aseguró que buscará enfocarse en los próximos encuentros, incluido el de la Liga 1.

Felipe Vizeu: "Cuando tengo oportunidades y fallo sí me preocupo"

"Yo pienso que cuando tengo oportunidades y fallo, eso es algo que me preocupa. Pero ahora no me preocupo, porque estoy haciendo buenos partidos para el grupo y eso es lo más importante. Claro que tengo que estar marcando y eso lo tengo en cuenta, pero sabemos que el fútbol es así. Igual, lo más importante es que el grupo debe ganar", respondió Vizeu para Jax Latin Media acerca de su falta de gol.

En siete cotejos oficiales jugados este 2026, el brasileño registra dos goles, ambos por el Torneo Apertura. En total, desde su llegada al cuadro del Rímac a mediados del 2025, acumula solo cuatro anotaciones, cifras que le han valido numerosos cuestionamientos de parte de la hinchada sobre todo al ser comparado con el exdelantero rimense Martín Cauteruccio.

¿Qué dijo Felipe Vizeu sobre su gol anulado ante Carabobo?

"Cris (da Silva) dice que sí tocó la pelota con la mano. En el video que vi no pasó toda la jugada, entonces no sé si realmente fue algo que se podía anular, creo que ya habían pasado un montón de cosas después. Fue una decisión final que para mí como delantero, y para todo el equipo, si hubiésemos salido con un 2-0 habría sido mejor. Ya no va a cambiar nada, tenemos que estar siempre listos para hacer lo mejor", sostuvo el atacante sobre la conquista que no pudo celebrar en el reciente duelo copero.

