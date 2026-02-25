HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima y San Martín entre los 10 mejores equipos de vóley del 2026: destacan tras participación en Campeonato Sudamericano

Dos representantes de la Liga Peruana de Vóley integran en ranking de los mejores clubes de vóley en lo que va del 2026.

Alianza Lima y San Martín entre los mejores clubes de vóley del 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR
Alianza Lima y San Martín entre los mejores clubes de vóley del 2026. Foto: Liga Peruana de Vóley/composición LR

El Campeonato Sudamericano de Vóley culminó, y si bien ningún equipo peruano pudo coronarse campeón, obtuvieron importantes reconocimientos a nivel mundial. Alianza Lima obtuvo el tercer lugar del certamen, añadido a eso, el elenco blanquiazul fue reconocido como uno de los mejores equipos de vóley en lo que va del año, al igual que la San Martín.

El portal 'Volleybox' dio a conocer el ranking de los mejores equipos de vóley en lo que va del 2026. Las 'íntimas' se encuentran en el cuarto lugar, mientras que las 'santas', fueron ubicadas en la novena posición.

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

Alianza Lima y San Martín entre los mejores equipos de del 2026

A diferencia del top compartido a finales del año pasado, las blanquiazules mejoraron en el ranking, ya que, en el 2025 ocuparon la novena posición, ahora están en el puesto 4. El segundo club peruano en la lista compartida por el portal especializado de vóley, es San Martín, quien se ubica en el noveno lugar, siendo parte del top 10. Esta es la lista de los mejores clubes en lo que va del 2026:

1. Sesi Voleibol Bauru - Brasil (71.50 puntos)
2. Osasco São Cristóvão - Brasil (48.00 puntos)
3. PGE Grot Budowlani Łódź - Polonia (34,90 puntos)
4. Alianza Lima - Perú (33.00 puntos)
5. BKS Stal Bielsko-Biała - Polonia (31.60 puntos)
6. CD Boston College - Chile (31.00 puntos)
7. Imoco Volley Conegliano - Italia (30.00 puntos)
8. OTP banco Branik - Eslovenia (27.95 puntos)
9. Universidad San Martín - Perú (27.50 puntos)
10. CAV Esquimo Dos Hermanas - España (26.70 puntos)

Presidente de la CSV revela la única opción para que Alianza Lima juegue el Mundial de Clubes de Vóley: "Clasificaron dos en Sudamérica"

¿Cuándo se jugará la siguiente fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026?

Hoy miércoles 25 de febrero se juegan los partidos pendientes por la fecha 6 de la segunda etapa de la LPV. Estos son los encuentros que restan por disputarse en el Coliseo de Villa El Salvador.

  • Universitario vs Génesis
  • Fecha: 25/02
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Atlético Atenea vs Circolo
  • Fecha: 25/02
  • Hora: 8.00 p. m.
