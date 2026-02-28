Recital de Lamine Yamal para una nueva victoria del Barcelona y ampliar su liderato en LaLiga

Supremacía catalana. El FC Barcelona logró vencer con mucha comodidad al Villarreal en el Camp Nou (4-1) con un “Hat-trick” de Lamine Yamal, y además amplió su liderato de LaLiga (64 puntos) sobre el Real Madrid (60), quien recién tendrá acción este lunes en el Santiago Bernabéu ante el Getafe.

Los dirigidos por Hansi Flick no tuvieron tanta claridad ante un rival que no sería fácil: es cuarto en la tabla y viene luchando por puestos de Champions League. A pesar de ello, la batuta de los primeros minutos fue al ritmo de Bernal y de un incansable Fermín.

El primero del partido llegaría tras un error en salida del Villarreal. Precisamente Fermín robó un balón en el medio sector y mandó un excelente pase para Yamal (28’), quien se acomodó de zurda y definió sutilmente. La ampliación del resultado tendría nuevamente como protagonistas a Yamal. Desde el lado derecho estuvo mano a mano con su marca y con un amague se lo sacó de encima. Luego punteó el balón y se acomodó para otro zurdazo que colgó al ‘1’.

Arrancando el segundo tiempo vino el descuento del elenco visitante. Pape Gueye (49’) se encontró el balón muerto dentro del área después de un córner y solo la empujó.

La entrada de Pedri en el minuto 59 le dio otro respiro a la volante y le mandó un pase a la espalda de los defensores del Villarreal, por lo que definió como un crack y pondría el 3-1, pero Robert Lewandowski (90’ +1) tampoco se quiso quedar fuera de la fiesta y aseguró la punta de LaLiga.