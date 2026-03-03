HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado del Real Madrid - Celta de Vigo por la fecha 27 de LaLiga de España

'La Casa Blanca' visitará al Celta de Vigo en el Estadio de Abanca Balaídos. Real Madrid buscará volver a la senda de triunfos luego de haber caído en su último partido de LaLiga.

Real Madrid y Celta de Vigo se enfrentan este viernes 6 de marzo a las 3.00 p. m. Foto: composición LR
Real Madrid se prepara para afrontar una nueva jornada en LaLiga de España. Los 'Merengues' tendrán que visitar al Celta de Vigo por la fecha 27 de la primera división en el fútbol español. Este duelo está programado para el próximo viernes 6 de marzo y tendrá inicio desde las 3:00 p. m. (hora peruana) en el Estadio de Abanca Balaídos, ubicado en Vigo, España.

Canal para ver Real Madrid vs Celta de Vigo

El encuentro entre Real Madrid y Celta de Vigo, correspondiente a la fecha 27 de LaLiga de España, contará con la cobertura televisiva a cargo del canal ESPN, quien transmitirá el partido para territorio sudamericano. De igual forma, podrá seguirse en línea a través de la plataforma Disney Plus Premium. Recuerda que La República Deportes también te brindará el minuto a minuto de este gran encuentro.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Celta de Vigo?

Real Madrid se medirá ante Celta de Vigo este viernes 6 de marzo, en un duelo correspondiente a la fecha 27 de LaLiga de España, compromiso que dará inicio a dicha jornada en el fútbol español.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo?

En territorio peruano, el compromiso entre Real Madrid contra Celta de Vigo por la jornada 27 de LaLiga de España iniciará a las 3.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras en otro país, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios para que agendes este encuentro.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 4.00 p.m.
  • Chile, Paraguay: 5.00 p.m.
  • Argentina, Uruguay, Brasil: 5.00 p.m.
  • España: 9.00 p. m.
