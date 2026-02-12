HOYSuscripcion LR Focus

Fuerza Popular sigue abrazando a José Jerí | Arde Troya con Juliana Oxenford

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY: horario, canal y pronóstico por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026

La semifinal de la Copa del Rey 2026 nos regalará un partidazo entre Barcelona y Atlético de Madrid. Revisa los horarios, posibles alineaciones y canal para ver el encuentro que tendrá lugar en el estadio Riyadh Air Metropolitano.

Barcelona choca ante el Atlético de Madrid desde las 3.00 p. m. Foto: X/Barcelona
Barcelona choca ante el Atlético de Madrid desde las 3.00 p. m. Foto: X/Barcelona

07:32
Canal para ver Barcelona vs Atlético de Madrid

La transmisión del Barcelona contra Atlético de Madrid estará a cargo de América TV en señal abierta. Asimismo, tienes la opción de seguirlo por medio de Movistar Deportes.

07:31
Horario del Barcelona vs Atlético de Madrid

En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey arrancará a las 3.00 p. m. No te pierdas ninguna incidencia.

Partido Barcelona vs Atlético Madrid EN VIVO HOY. La ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026 se llevará a cabo en el estadio Riyadh Air Metropolitano, a partir de las 3.00 p. m. (hora peruana) y 9.00 p. m. (hora española). La transmisión del partido de hoy entre blaugranas y colchoneros estará a cargo de Movistar Deportes y América TV para suelo peruano. También lo podrás seguir por la cobertura ONLINE de La República Deportes con el minuto a minuto y videos de los goles.

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO por la Copa del Rey 2026

11:45
12/2/2026

Árbitros del Barcelona vs Atlético de Madrid

El juez principal del partido entre culés y colchoneros será Juan Martínez. A continuación, conoce a los jueces que lo acompañarán. 

Principal: Juan Martínez

Asistente 1: Guadalupe Porras

Asistente 2: Miguel Martínez

Cuarto: Guillermo Conejero

VAR: Pablo González

AVAR: Juan Luis Pulido

11:43
12/2/2026

Convocados del Atlético de Madrid

Estos son los llamados por Diego Pablo Simeone para el duelo contra los blaugranas. 

11:07
12/2/2026

Atlético de Madrid goleó en los cuartos de la Copa del Rey

En el partido anterior, los colchoneros derrotaron 5-0 al Real Betis para avanzar a la siguiente fase de la Copa del Rey. Ahora, tendrán el gran reto de dejar en el camino al Barcelona. 

10:18
12/2/2026

¿Cómo llega Barcelona a la semifinal de la Copa del Rey?

Para llegar a esta instancia, el conjunto culé dejó en el camino a Albacete tras ganar 2-1 en un partido emocionante. Los goles de este encuentro fueron obra de Lamine Yamal y Ronald Araujo. 

09:20
12/2/2026

Pronósticos Barcelona vs Atlético de Madrid

Betsson: gana Atlético de Madrid (2.98), empate (3.95), gana Barcelona (2.18)

Betano: gana Atlético de Madrid (3.00), empate (3.95), gana Barcelona (2.15)

Bet365: gana Atlético de Madrid (3.00), empate (3.90), gana Barcelona (2.10)

1XBet: gana Atlético de Madrid (3.15), empate (3.96), gana Barcelona (2.17)

Coolbet: gana Atlético de Madrid (2.90), empate (3.95), gana Barcelona (2.30)

Doradobet: gana Atlético de Madrid (3.10), empate (3.80), gana Barcelona (2.08)

08:46
12/2/2026

Así formaría Atlético de Madrid

La posible alineación de los colchoneros: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

08:06
12/2/2026

Posible alineación del Barcelona

Así formaría el equipo de Hansi Flick: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

07:32
12/2/2026

Canal para ver Barcelona vs Atlético de Madrid

La transmisión del Barcelona contra Atlético de Madrid estará a cargo de América TV en señal abierta. Asimismo, tienes la opción de seguirlo por medio de Movistar Deportes

07:31
12/2/2026

Horario del Barcelona vs Atlético de Madrid

En suelo peruano, el compromiso entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey arrancará a las 3.00 p. m. No te pierdas ninguna incidencia. 

07:30
12/2/2026

¡Bienvenidos!

Buenos días, lectores de La República Deportes. Iniciamos con la cobertura del partidazo entre Barcelona contra Atlético de Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. 

Los blaugranas vienen de dejar en el camino a Albacete en un partido emocionante de principio a fin. Eso sí, no podrán contar con Pedri por lesión. Por su parte, los colchoneros avanzaron de fase después de golear 5-0 al Real Betis.

PUEDES VER: Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

lr.pe

Horario del Barcelona vs Atlético de Madrid

En suelo peruano, la semifinal ida entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

La transmisión por TV del Barcelona vs Atlético de Madrid se podrá ver a través de América TV en señal abierta. Además, podrás seguirlo en cable por medio de Movistar Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético de Madrid por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Atlético de Madrid gratis, podrás hacerlo a través de la plataforma América TVGO. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Barcelona vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Estos son las posibles alineaciones de Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026

  • Atlético de Madrid: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.
  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid

Estas son las cuotas del Barcelona vs Atlético de Madrid de las principales casas de apuestas.

  • Betsson: gana Atlético de Madrid (2.98), empate (3.95), gana Barcelona (2.18)
  • Betano: gana Atlético de Madrid (3.00), empate (3.95), gana Barcelona (2.15)
  • Bet365: gana Atlético de Madrid (3.00), empate (3.90), gana Barcelona (2.10)
  • 1XBet: gana Atlético de Madrid (3.15), empate (3.96), gana Barcelona (2.17)
  • Coolbet: gana Atlético de Madrid (2.90), empate (3.95), gana Barcelona (2.30)
  • Doradobet: gana Atlético de Madrid (3.10), empate (3.80), gana Barcelona (2.08)
