Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la semifinal de la Copa del Rey 2026?

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO se miden desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) por el partido de ida en la semifinal de la Copa del Rey 2026. El estadio Riyadh Air Metropolitano será escenario de este cruce, que se podrá ver a través de la señal de América TV y Movistar Deportes. En La República también tendrás acceso a la cobertura ONLINE, con las alineaciones y los videos de los goles.

Los blaugranas vienen de dejar en el camino a Albacete en un partido emocionante de principio a fin. Eso sí, no podrán contar con Pedri por lesión. Por su parte, los colchoneros avanzaron de fase después de golear 5-0 al Real Betis.

Horario del Barcelona vs Atlético de Madrid

En suelo peruano, la semifinal ida entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 2.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.: 3.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.

España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

La transmisión por TV del Barcelona vs Atlético de Madrid se podrá ver a través de América TV en señal abierta. Además, podrás seguirlo en cable por medio de Movistar Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético de Madrid por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Atlético de Madrid gratis, podrás hacerlo a través de la plataforma América TVGO. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Barcelona vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Estos son las posibles alineaciones de Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026

Atlético de Madrid: Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.

Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez. Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid

Estas son las cuotas del Barcelona vs Atlético de Madrid de las principales casas de apuestas.