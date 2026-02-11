HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí
Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     Congreso logra las firmas para convocar pleno extraordinario para debatir moción de censura contra Jerí     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de febrero | LR+ Noticias

Deportes

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO: ¿a qué hora y en qué canal ver la semifinal de la Copa del Rey 2026?

En el estadio Riyadh Air Metropolitano, Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan en busca de una victoria que les permita poner pie y medio en la siguiente fase de la Copa del Rey 2026.

Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras
Barcelona y Atlético Madrid se enfrentan por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO se miden desde las 3.00 p. m. (hora de Perú) por el partido de ida en la semifinal de la Copa del Rey 2026. El estadio Riyadh Air Metropolitano será escenario de este cruce, que se podrá ver a través de la señal de América TV y Movistar Deportes. En La República también tendrás acceso a la cobertura ONLINE, con las alineaciones y los videos de los goles.

Los blaugranas vienen de dejar en el camino a Albacete en un partido emocionante de principio a fin. Eso sí, no podrán contar con Pedri por lesión. Por su parte, los colchoneros avanzaron de fase después de golear 5-0 al Real Betis.

PUEDES VER: Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

lr.pe

Horario del Barcelona vs Atlético de Madrid

En suelo peruano, la semifinal ida entre Barcelona vs Atlético de Madrid por la Copa del Rey 2026 iniciará a las 3.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 2.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 5.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Atlético de Madrid?

La transmisión por TV del Barcelona vs Atlético de Madrid se podrá ver a través de América TV en señal abierta. Además, podrás seguirlo en cable por medio de Movistar Deportes.

¿Cómo ver Barcelona vs Atlético de Madrid por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Atlético de Madrid gratis, podrás hacerlo a través de la plataforma América TVGO. Asimismo, La República Deportes te llevará el minuto a minuto y videos de los goles.

Alineaciones Barcelona vs Atlético de Madrid: posibles formaciones

Estos son las posibles alineaciones de Barcelona vs Atlético de Madrid por la ida de la semifinal de la Copa del Rey 2026

  • Atlético de Madrid:  Jan Oblak.; Nahuel Molina, José María Giménez, David Hancko, Matteo Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Pablo Barrios, Nico González; Álex Baena y Julián Álvarez.
  • Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric García, Alejandro Balde; Frenkie de Jong, Dani Olmo, Fermín López; Lamine Yamal, Robert Lewandowski y Marcus Rashford.

Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid

Estas son las cuotas del Barcelona vs Atlético de Madrid de las principales casas de apuestas.

  • Betsson: gana Atlético de Madrid (2.98), empate (3.95), gana Barcelona (2.18)
  • Betano: gana Atlético de Madrid (3.00), empate (3.95), gana Barcelona (2.15)
  • Bet365: gana Atlético de Madrid (3.00), empate (3.90), gana Barcelona (2.10)
  • 1XBet: gana Atlético de Madrid (3.15), empate (3.96), gana Barcelona (2.17)
  • Coolbet: gana Atlético de Madrid (2.90), empate (3.95), gana Barcelona (2.30)
  • Doradobet: gana Atlético de Madrid (3.10), empate (3.80), gana Barcelona (2.08)
Notas relacionadas
Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

Barcelona - Atlético Madrid: día, hora y canal de TV para ver las semifinales de la Copa del Rey 2026

LEER MÁS
Barcelona enfrentará al Atlético Madrid por las semifinales de la Copa del Rey

Barcelona enfrentará al Atlético Madrid por las semifinales de la Copa del Rey

LEER MÁS
Barcelona clasificó sufriendo: derrotó 2-1 a Albacete y está en semifinales de la Copa del Rey 2026

Barcelona clasificó sufriendo: derrotó 2-1 a Albacete y está en semifinales de la Copa del Rey 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

LEER MÁS
Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

Alianza Lima anuncia la salida de Carlos Zambrano tras denuncia por presunto abuso: "Acuerdo entre ambas partes"

LEER MÁS
Previa de Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la fase 1 de Copa Libertadores 2026

Previa de Alianza Lima vs 2 de Mayo EN VIVO HOY por la fase 1 de Copa Libertadores 2026

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sunedu otorgó licencia institucional a esta nueva universidad peruana: demostró las 6 condiciones básicas de calidad

Indecopi falla contra el MTC y elimina requisitos para buses turísticos en Perú: así funcionará ahora

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Deportes

Alexander Callens no descarta jugar por Alianza Lima para reforzar la defensa: "Cuando me recupere"

Liga Peruana de Vóley 2026 HOY: programación de los partidos adelantados de la segunda etapa

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Regatas HOY EN VIVO por la Liga Peruana de Vóley 2026?

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Elecciones 2026: miembros de mesa serán capacitados el 29 de marzo y 5 de abril por la ONPE

Elecciones 2026: ONPE realizará este jueves 12 el sorteo para definir la ubicación de partidos en la cédula de votación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025