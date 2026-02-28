HOYSuscripcion LR Focus

Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato
Elecciones CAL: Delia Espinoza, Humberto Abanto y otros 6 compiten por decanato     
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva
EE. UU. e Israel atacan Irán: últimas noticias sobre la ofensiva     
🔴 Se elige al nuevo DECANO del COLEGIO DE ABOGADOS para el periodo 2026-2027

FIFA implementaría la 'Ley Vinícius' para sancionar a jugadores que se cubran la boca al hablar con rivales durante un partido

A raíz de la controversia por el supuesto ataque racista de Gianluca Prestianni contra 'Vini', el ente rector del fútbol mundial y la IFAB analizan medidas para evitar situaciones similares.

El incidente entre Prestianni y Vinícius Jr. se produjo durante un reciente Benfica-Real Madrid por Champions League. Foto: AFP
El incidente entre Prestianni y Vinícius Jr. se produjo durante un reciente Benfica-Real Madrid por Champions League. Foto: AFP

El presunto episodio racista protagonizado por el argentino Gianluca Prestianni contra Vinícius Jr. podría marcar un antes y un después en el fútbol internacional. Tras el gran impacto mediático que alcanzó este hecho, la FIFA y la IFAB, organismo encargado de elaborar el reglamento general del balompié, analizan implementar una nueva medida preventiva para evitar futuros incidentes.

"La IFAB también acordó que se realizarán consultas para desarrollar medidas en los casos en que (...) los jugadores se cubran la boca cuando se enfrentan a los oponentes durante los partidos", informaron ambas asociaciones mediante una circular en el marco de su 140ª Reunión General Anual, que se llevó a cabo este sábado en Gales.

PUEDES VER: Barcelona aplastó 4-1 a Villarreal por la la Liga Española: Lamine Yamal anotó su primer hat-trick

¿En qué consistiría la 'Ley Vinícius'?

Extraoficialmente, la prensa internacional ha empezado a denominar este proyecto como 'Ley Vinícius' por estar claramente inspirada en el futbolista brasileño. La iniciativa buscaría sancionar con tarjeta amarilla a los jugadores que se tapen la boca al hablar con un rival, tal como ocurrió hace poco con Prestianni y 'Vini' en el partido de ida entre Benfica y Real Madrid por playoffs de la Champions League.

Vinícius Jr. se ha convertido en el abanderado de la lucha contra el racismo en el fútbol. Foto: UEFA Champions League

Vinícius Jr. se ha convertido en el abanderado de la lucha contra el racismo en el fútbol. Foto: UEFA Champions League

Dado el especial énfasis que la FIFA ha puesto en la lucha contra el racismo durante los últimos años, se estima que esta nueva regla pueda ser aprobada antes del inicio del Mundial, previsto para junio de este 2026.

¿Qué pasó con Gianluca Prestianni y Vinícius Jr.?

Luego de toda la polémica desatada, la UEFA suspendió provisionalmente a Gianluca Prestianni, motivo por el cual no pudo estar presente para la vuelta de la llave entre portugueses y españoles en la Liga de Campeones. Vinícius Jr., en cambio, brilló en dicho cotejo al anotar el gol del triunfo para la clasificación de su equipo a los octavos de final del certamen.

