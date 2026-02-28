Faltan algunos meses para que de inicio la Copa Mundial de Fútbol 2026 y podrían haber algunos cambios en cuanto a los participantes. El ataque realizado por parte de Estados Unidos (coanfitrión del evento) hacia Irán, haría que el país asiático pueda mantener la postura de no participar en el evento deportivo. Esto, debido a que dicho torneo tiene como sede al país americano, quien inició la acción militar.

Según lo informado por el secretario general de la FIFA, Mattias Grafstrom, el ente del fútbol mundial viene monitoreando de cerca lo ocurrido en cuanto al lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos hacia Irán.

Irán evalúa posibilidad de no presentarse al Mundial 2026

El secretario de la FIFA indicó que tuvieron una reunión, dejando en claro que es prematuro dar más detalles sobre el tema, pero deja en claro que siguen de cerca los acontecimientos que suceden en todo el mundo. "Seguiremos comunicándonos, como siempre, con los tres gobiernos anfitriones. Todos estarán a salvo", mencionó Grafstrom.

Tengamos en cuenta que Irán clasificó al Mundial como representante de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC). El equipo dirigido por Amir Ghalenoei comparte el Grupo G con Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto. Asimismo, Los Ángeles será la sede de los dos partidos que disputará el equipo asiático.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de Fútbol 2026?

El evento más importante en el fútbol tendrá inicio el 11 de junio del presente año. El partido inaugural será el que jueguen México (coanfitrión) ante Sudáfrica a las 2.00 p. m. (hora peruana), ambas selecciones comparten el Grupo A de la competición. Posterior a ello, Corea del Sur disputará su encuentro, pero falta confirmar el rival que saldrá del repechaje internacional.