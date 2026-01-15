HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Universitario quiere dominar también la Liga Femenina y se refuerza con fichajes provenientes de España y Francia

El plantel de las Leonas acaba de sumar a 2 jugadoras con experiencia en el fútbol europeo para la nueva temporada, en la que buscará arrebatarle el título a Alianza Lima.

Pierina Núñez ya fue campeona con la 'U' varias veces. Karen Araya jugará por primera vez en Perú. Foto: composición de LR/Universitario
Pierina Núñez ya fue campeona con la 'U' varias veces. Karen Araya jugará por primera vez en Perú. Foto: composición de LR/Universitario

En la Liga 1 del fútbol peruano, el dominio que Universitario de Deportes ha tenido durante los últimos años es indiscutible. En la Liga Femenina, sin embargo, el equipo crema se ha visto superado por Alianza Lima en las dos últimas temporadas, de modo que en este 2026 desde el conjunto de Ate apuntan a cambiar la situación con el fichaje de jugadoras que pasaron por Europa.

En las últimas horas, la 'U' confirmó a dos nuevos refuerzos del extranjero: la delantera Pierina Núñez, de reciente paso por el Levante de España, y la mediocampista chilena Karen Araya, quien jugó el último semestre del 2025 en el FC Nantes de Francia.

PUEDES VER: Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

lr.pe

Pierina Núñez y Karen Araya jugarán en Universitario

Núñez regresa al conjunto estudiantil tras cuatro meses en la liga española, tiempo durante el cual disputó seis partidos oficiales (cinco como titular) y acumuló 431 minutos de juego. Ante la falta de continuidad, la jugada optó por rescindir contrato con el club granota y volver al Perú.

Araya, por su parte, retorna a Sudamérica tras pasar las últimas temporadas entre España y Francia, jugando por equipos como el Sevilla (2018-19, 2022), Madrid CFF (2022-25) y Nantes (2025), con los cuales sumó más de 70 partidos.

Con el respaldo de un envidiable palmarés (tricampeona en su país y ganadora de una Copa Libertadores Femenina), la experimentada mundialista chilena buscará potenciar el plantel de las Leonas bajo la dirección técnica del también chileno Carlos Véliz.

Pierina Núñez y Karen Araya vienen de España y Francia, respectivamente. Foto: composición/Universitario

Pierina Núñez y Karen Araya vienen de España y Francia, respectivamente. Foto: composición/Universitario

PUEDES VER: Universitario y su primera baja sensible en el debut ante ADT por Liga 1 2026: ¿por qué Williams Riveros no podrá jugar?

lr.pe

¿Qué jugadoras fichó Universitario para la Liga Femenina?

Otros 'jales' de Universitario femenino para este 2026 son los de las seleccionadas uruguayas Daiana Farías (defensa) y Sofía Oxandabarat (delantera). A ellas se les suma su compatriota Stephanie 'Fefa' Lacoste, quien logró el campeonato 2023 y retorna tras un año fuera.

Notas relacionadas
Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

LEER MÁS
Programación confirmada de la Liga 1: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

Programación confirmada de la Liga 1: día y hora de los partidos por la fecha 1 del Torneo Apertura 2026

LEER MÁS
Universitario vs ADT: fecha, hora y canal para ver el estreno de los crema en la Liga 1 2026

Universitario vs ADT: fecha, hora y canal para ver el estreno de los crema en la Liga 1 2026

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO vía América TV: alineaciones del partido de hoy por la Copa del Rey 2026

Barcelona vs Racing de Santander EN VIVO vía América TV: alineaciones del partido de hoy por la Copa del Rey 2026

LEER MÁS
Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

Jorge Fossati y su contundente mensaje sobre Javier Rabanal tras fichar por Universitario: "Es el técnico que ellos quieren"

LEER MÁS
Revelan que Christian Cueva tenía conflictos con Renato Tapia en la selección peruana: "Decía que se creía el capitán"

Revelan que Christian Cueva tenía conflictos con Renato Tapia en la selección peruana: "Decía que se creía el capitán"

LEER MÁS
Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

Gerardo Pelusso lanza firme concepto sobre Pablo Guede en Alianza Lima: "Un técnico importante en Argentina"

LEER MÁS
Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

Mateo Antoni y su mensaje a los hinchas de Alianza Lima tras perder contra Unión Santa Fe: "Sirve para la preparación"

LEER MÁS
‘Puma’ Carranza dio su frío análisis sobre rendimiento de Alianza Lima con Pablo Guede: “Son partidos de prueba”

‘Puma’ Carranza dio su frío análisis sobre rendimiento de Alianza Lima con Pablo Guede: “Son partidos de prueba”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

UNI presenta más de 100 cursos online gratuitos sobre inteligencia artificial, ciencia, tecnología e innovación

Deportes

Alianza Lima vs Colo Colo: fecha, hora y canal del último partido amistoso por la Serie Río de La Plata

[Disney Plus, En Vivo] ¿A qué hora juega Colo Colo vs Olimpia HOY por la Serie Río de La Plata 2026?

Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JEE Cusco declara improcedente postulación de congresista Luis Aragón a la Cámara de Diputados por Avanza País

Elecciones Generales 2026: 32 partidos siguen en carrera, mientras que 3 corren el riesgo de ser excluidos

Gobierno sabía que empresa árabe no fabrica el avión Antonov

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025