Pierina Núñez ya fue campeona con la 'U' varias veces. Karen Araya jugará por primera vez en Perú. Foto: composición de LR/Universitario

Pierina Núñez ya fue campeona con la 'U' varias veces. Karen Araya jugará por primera vez en Perú. Foto: composición de LR/Universitario

En la Liga 1 del fútbol peruano, el dominio que Universitario de Deportes ha tenido durante los últimos años es indiscutible. En la Liga Femenina, sin embargo, el equipo crema se ha visto superado por Alianza Lima en las dos últimas temporadas, de modo que en este 2026 desde el conjunto de Ate apuntan a cambiar la situación con el fichaje de jugadoras que pasaron por Europa.

En las últimas horas, la 'U' confirmó a dos nuevos refuerzos del extranjero: la delantera Pierina Núñez, de reciente paso por el Levante de España, y la mediocampista chilena Karen Araya, quien jugó el último semestre del 2025 en el FC Nantes de Francia.

PUEDES VER: Canal confirmado de Universitario contra Sport Boys por el primer amistoso de pretemporada en Campo Mar

Pierina Núñez y Karen Araya jugarán en Universitario

Núñez regresa al conjunto estudiantil tras cuatro meses en la liga española, tiempo durante el cual disputó seis partidos oficiales (cinco como titular) y acumuló 431 minutos de juego. Ante la falta de continuidad, la jugada optó por rescindir contrato con el club granota y volver al Perú.

Araya, por su parte, retorna a Sudamérica tras pasar las últimas temporadas entre España y Francia, jugando por equipos como el Sevilla (2018-19, 2022), Madrid CFF (2022-25) y Nantes (2025), con los cuales sumó más de 70 partidos.

Con el respaldo de un envidiable palmarés (tricampeona en su país y ganadora de una Copa Libertadores Femenina), la experimentada mundialista chilena buscará potenciar el plantel de las Leonas bajo la dirección técnica del también chileno Carlos Véliz.

Pierina Núñez y Karen Araya vienen de España y Francia, respectivamente. Foto: composición/Universitario

¿Qué jugadoras fichó Universitario para la Liga Femenina?

Otros 'jales' de Universitario femenino para este 2026 son los de las seleccionadas uruguayas Daiana Farías (defensa) y Sofía Oxandabarat (delantera). A ellas se les suma su compatriota Stephanie 'Fefa' Lacoste, quien logró el campeonato 2023 y retorna tras un año fuera.