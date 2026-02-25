El equipo cervecero busca el permiso de los íntimos para utilizar su estadio. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Alianza Lima

El equipo cervecero busca el permiso de los íntimos para utilizar su estadio. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Alianza Lima

La fiesta que se desató en el estadio Miguel Grau del Callao, por la clasificación de Sporting Cristal a la fase 3 de la Copa Libertadores, se vio empañada tras los hechos de violencia que se suscitaron a las afueras del recinto. Para el siguiente compromiso, el cuadro cervecero optaría por mudarse hacia otro escenario: el Alejandro Villanueva, de Alianza Lima.

"Sporting Cristal tiene planificado jugar de local ante Carabobo en Matute. El Estadio Nacional tiene un evento programado y, además, la cancha está en mal estado. Club celeste ya se comunicó con Alianza Lima y esperan cerrar acuerdo", informó vía X el periodista Kevin Pacheco.

De concretarse las negociaciones entre Cristal y Alianza, esta sería la segunda vez que el cuadro dirigido por Paulo Autuori cambia de localía en la presente edición del certamen internacional. Para la fase 2, los bajopontinos no pudieron usar el Coloso de José Díaz, su sede habitual como local para competencias internacionales, y por ello optaron por 'mudarse' al Grau.

¿Qué dijo Sporting Cristal tras el ataque a sus hinchas en el Callao?

Este miércoles, vía redes sociales, la institución rimense se pronunció por los ataque que sufrieron sus hinchas la noche del martes, a la salida del estadio. En el comunicado compartido, el club expresó su solidaridad con las víctimas y anunció medidas para identificar a los agresores.

"El Club Sporting Cristal solicitará a las autoridades competentes el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables, a fin de que se adopten las medidas correspondientes conforme a ley y estos actos no queden impunes", se lee en el mensaje publicado.

Comunicado del club celeste tras ataque a sus hinchas. Foto: Sporting Cristal

¿Cuándo juega Sporting Cristal por Copa Libertadores?

El partido de vuelta que Sporting Cristal jugará ante Carabobo, su rival en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, se llevará a cabo entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo. Si gana la llave, el conjunto peruano accederá a la fase de grupos.