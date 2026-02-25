HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: ¿Cuál es la situación legal de la periodista Marisel Linares? | LR+ Noticias

Deportes

Sporting Cristal volvería a cambiar de localía para la fase 3 de la Copa Libertadores: busca jugar ante Carabobo en estadio de Alianza Lima

Tras lo ocurrido a las afueras del estadio Miguel Grau luego del partido contra 2 de Mayo, el club rimense optaría por un nuevo escenario para su siguiente encuentro.

El equipo cervecero busca el permiso de los íntimos para utilizar su estadio. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Alianza Lima
El equipo cervecero busca el permiso de los íntimos para utilizar su estadio. Foto: composición de LR/Sporting Cristal/Alianza Lima

La fiesta que se desató en el estadio Miguel Grau del Callao, por la clasificación de Sporting Cristal a la fase 3 de la Copa Libertadores, se vio empañada tras los hechos de violencia que se suscitaron a las afueras del recinto. Para el siguiente compromiso, el cuadro cervecero optaría por mudarse hacia otro escenario: el Alejandro Villanueva, de Alianza Lima.

"Sporting Cristal tiene planificado jugar de local ante Carabobo en Matute. El Estadio Nacional tiene un evento programado y, además, la cancha está en mal estado. Club celeste ya se comunicó con Alianza Lima y esperan cerrar acuerdo", informó vía X el periodista Kevin Pacheco.

PUEDES VER: Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: 'Sería una negligencia'

lr.pe

De concretarse las negociaciones entre Cristal y Alianza, esta sería la segunda vez que el cuadro dirigido por Paulo Autuori cambia de localía en la presente edición del certamen internacional. Para la fase 2, los bajopontinos no pudieron usar el Coloso de José Díaz, su sede habitual como local para competencias internacionales, y por ello optaron por 'mudarse' al Grau.

¿Qué dijo Sporting Cristal tras el ataque a sus hinchas en el Callao?

Este miércoles, vía redes sociales, la institución rimense se pronunció por los ataque que sufrieron sus hinchas la noche del martes, a la salida del estadio. En el comunicado compartido, el club expresó su solidaridad con las víctimas y anunció medidas para identificar a los agresores.

"El Club Sporting Cristal solicitará a las autoridades competentes el esclarecimiento pleno de los hechos y la identificación de los responsables, a fin de que se adopten las medidas correspondientes conforme a ley y estos actos no queden impunes", se lee en el mensaje publicado.

Comunicado del club celeste tras ataque a sus hinchas. Foto: Sporting Cristal

Comunicado del club celeste tras ataque a sus hinchas. Foto: Sporting Cristal

PUEDES VER: Autuori advierte que se va de Cristal si club decide fichar un extranjero tras clasificar en Libertadores: 'Yo no me quedo'

lr.pe

¿Cuándo juega Sporting Cristal por Copa Libertadores?

El partido de vuelta que Sporting Cristal jugará ante Carabobo, su rival en la fase 3 de la Copa Libertadores 2026, se llevará a cabo entre el martes 10 y el jueves 12 de marzo. Si gana la llave, el conjunto peruano accederá a la fase de grupos.

Notas relacionadas
Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: "Sería una negligencia"

Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: "Sería una negligencia"

LEER MÁS
Sporting Cristal se consolidó como el club peruano que ganó más llaves de eliminación directa en torneos Conmebol

Sporting Cristal se consolidó como el club peruano que ganó más llaves de eliminación directa en torneos Conmebol

LEER MÁS
Pedro García critica duramente a Felipe Vizeu por su falta de gol con Sporting Cristal: ''Es inoperante, no existe''

Pedro García critica duramente a Felipe Vizeu por su falta de gol con Sporting Cristal: ''Es inoperante, no existe''

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026: empate 1-1 en el Bernabéu

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026: empate 1-1 en el Bernabéu

LEER MÁS
Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

Juan Pablo Goicochea no lamenta haberse ido del Perú: "Me he dado cuenta de lo que realmente es el nivel competitivo"

LEER MÁS
Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

Antonio Rizola y su dura opinión sobre Ysabella Sánchez en Sudamericano de Vóley: "El rendimiento no fue tan alto como esperaba"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: inundaciones en Máncora y Chiclayo tras inicio de El Niño costero 2026

Así va el mayor despliegue militar de EE.UU. y las opciones de Irán ante posible ataque, previo a nuevas conversaciones nucleares

Agencia de influencers despide a Francesca Montenegro, novia del hijastro de Marisel Linares, tras caso Lizeth Marzano

Deportes

Real Madrid vs Benfica EN VIVO HOY por los playoffs de la Champions League 2026: empate 1-1 en el Bernabéu

Diego Rebagliati criticó a Paulo Autuori por no querer fichar un '9' pese a clasificar en Copa Libertadores: "Sería una negligencia"

'Puma' Carranza indignado por la denuncia de Alianza Lima contra DT y jugadores de Universitario: "Nunca he visto esto"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 18 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

Mario Vizcarra acude a la CIDH para denunciar persecución política contra Martín Vizcarra

Candidata a diputada por Lima y sobreviviente al cáncer: "propongo tiempos máximos de atención en hospitales y medicinas"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025