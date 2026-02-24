Sporting Cristal eliminó a 2 de Mayo en la tanda de penales y avanzó a la siguiente fase de la Copa Libertadores 2026. El conjunto rimense la tuvo difícil durante los 90 minutos ante un equipo paraguayo que cumplió con creces en su primera experiencia en el torneo. A propósito, en conferencia de prensa, el técnico Eduardo Ledesma expresó su orgullo por lo que demostró su equipo en esta instancia del campeonato.

El entrenador señaló que no tiene nada que recriminarles a sus dirigidos porque estuvieron a la altura de la Copa Libertadores. Además, recordó el enfrentamiento ante Alianza Lima para sostener que disputaron dos llaves durísimas frente a clubes peruanos.

DT de 2 de Mayo orgulloso de su equipo pese a ser eliminado de la Copa Libertadores

"No hay nada que recriminarnos. Podemos corregir ciertas cosas del partido, ciertos momentos o facetas. Pero la entrega de estos chicos fue inmensa. Llevamos casi diez partidos jugando en un mes y medio prácticamente. Jugamos con rivales duros, no jugamos contra cualquiera. Nos tocó la llave anterior con Alianza y ahora con Sporting. Prácticamente nos vamos invictos de este torneo, sin haber perdido ningún partido", declaró.

Asimismo, precisó que la tanda de penales es una cuestión de suerte y puntería, y 2 de Mayo no estuvo fino en ese aspecto.

"Los penales son situaciones distintas. Para errarlos, también debes tener la valentía de patearlos. Bueno, hoy no tuvimos la puntería que necesitábamos para poder pasar de fase, que era lo que todos queríamos. Como dije antes, no se puede recriminar nada a nadie porque todos dieron el 100% de cada uno", agregó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal por la fase 3 de la Copa Libertadores 2026?

El primer partido entre Sporting Cristal y Carabobo se jugará entre el martes 3 y el jueves 5 de marzo. La ida tendrá lugar en territorio venezolano, mientras que la revancha será una semana después en suelo limeño.