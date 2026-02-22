Partidos de hoy, lunes 23 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

El fútbol no se detiene. Luego de un fin de semana cargado de golazos, en Europa y Sudamérica, este lunes 23 de febrero sigue la acción en populares torneos. La Liga 1 cierra la jornada 4, Manchester United se llevará las miradas en la Premier League e incluso la Liga Española estará activa. Los partidos serán transmitido por ESPN, Disney Plus y L1 MAX.

Cada jornada es crucial en sus respectivas ligas. A continuación, te presentaremos los encuentros más significativos, donde podrás disfrutar del fútbol en vivo, ya sea a través de señal abierta o por plataformas. Sin duda, Deportivo Garcilaso y Manchester United son los principales 'platos'.

Liga 1:

Deportivo Moquegua vs Deportivo Garcilaso: 3:00 pm por L1 MAX.

Premier League:

Everton vs Manchester United: 3:00 pm por ESPN, Disney+ Premium



Liga Española

Deportivo Alavés vs Girona: 3:00 pm por ESPN2, Disney+ Premium

Serie A

Fiorentina vs Pisa: 12:30 pm por ESPN 2 y Disney+ Premium

Bologna vs Udinese: 2:45 pm por Disney+ Premium

Portugal - Primeira Liga

Famalicão vs Casa Pia: 3:15 pm por Disney Plus

Liga Ecuatoriana

Libertad vs Manta Zapping: 7:30 pm por ESPN y Disney Plus

Venezuela - Primera División