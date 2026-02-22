Partidos de hoy, lunes 23 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Entre los encuentros más relevantes, Deportivo Garcilaso y Manchester United prometen captar la atención de los aficionados con sus presentaciones en la jornada.
El fútbol no se detiene. Luego de un fin de semana cargado de golazos, en Europa y Sudamérica, este lunes 23 de febrero sigue la acción en populares torneos. La Liga 1 cierra la jornada 4, Manchester United se llevará las miradas en la Premier League e incluso la Liga Española estará activa. Los partidos serán transmitido por ESPN, Disney Plus y L1 MAX.
Cada jornada es crucial en sus respectivas ligas. A continuación, te presentaremos los encuentros más significativos, donde podrás disfrutar del fútbol en vivo, ya sea a través de señal abierta o por plataformas. Sin duda, Deportivo Garcilaso y Manchester United son los principales 'platos'.
Liga 1:
- Deportivo Moquegua vs Deportivo Garcilaso: 3:00 pm por L1 MAX.
Premier League:
- Everton vs Manchester United: 3:00 pm por ESPN, Disney+ Premium
Liga Española
- Deportivo Alavés vs Girona: 3:00 pm por ESPN2, Disney+ Premium
Serie A
- Fiorentina vs Pisa: 12:30 pm por ESPN 2 y Disney+ Premium
- Bologna vs Udinese: 2:45 pm por Disney+ Premium
Portugal - Primeira Liga
- Famalicão vs Casa Pia: 3:15 pm por Disney Plus
Liga Ecuatoriana
- Libertad vs Manta Zapping: 7:30 pm por ESPN y Disney Plus
Venezuela - Primera División
- Zamora vs Deportivo La Guaira: 4:30 pm
- Anzoátegui FC vs Estudiantes Méri: 5:30 pm