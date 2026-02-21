Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero, en la Liga 1 de Perú y LaLiga de España. Foto: composición de LR/AFP

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 21 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 2026, Primera División de Paraguay) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvil) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

El juego más importante del día en el Torneo Apertura será el Sporting Cristal vs Universitario, por la fecha 4. Además, las semifinales del Sudamericano de Vóley tendrán dos partidazos, de los cuales destaca el Alianza Lima vs Sesi Bauru.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Melgar

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sporting Cristal vs Universitario

Hora: 4.00 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Alianza Atlético

Hora: 7.00 p. m.

Canal: L1 Max.

Partidos de LaLiga HOY

Osasuna vs Real Madrid

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Atlético de Madrid vs Espanyol

Hora: 3.00 p. m.

Canal: ESPN.

Partidos de la Premier League HOY

Chelsea vs Burnley

Hora: 10.00 a. m.

10.00 a. m. Canal: Disney Plus

Manchester City vs Newcastle

Hora: 3.00 p. m.

Canal: Disney Plus.

Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley HOY

Olympic vs Boston College (séptimo puesto)

(séptimo puesto) Hora: 2.45 p. m.

Canal: Latina

San Martín vs Osasco

Hora: 5.00 p. m.

Canal: Latina

Alianza Lima vs Sesi Bauru

Hora: 7.30 p. m.

Canal: Latina.

Partidos de la liga paraguaya HOY