Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y Sudamericano de Clubes de Vóley.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, sábado 21 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 2026, Primera División de Paraguay) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvil) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
El juego más importante del día en el Torneo Apertura será el Sporting Cristal vs Universitario, por la fecha 4. Además, las semifinales del Sudamericano de Vóley tendrán dos partidazos, de los cuales destaca el Alianza Lima vs Sesi Bauru.
Partidos de la Liga 1 HOY
- FC Cajamarca vs Melgar
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs Universitario
- Hora: 4.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Alianza Atlético
- Hora: 7.00 p. m.
- Canal: L1 Max.
Partidos de LaLiga HOY
- Osasuna vs Real Madrid
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Atlético de Madrid vs Espanyol
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: ESPN.
Partidos de la Premier League HOY
- Chelsea vs Burnley
- Hora: 10.00 a. m.
- Canal: Disney Plus
- Manchester City vs Newcastle
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: Disney Plus.
Partidos del Sudamericano de Clubes de Vóley HOY
- Olympic vs Boston College (séptimo puesto)
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina
- San Martín vs Osasco
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: Latina
- Alianza Lima vs Sesi Bauru
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: Latina.
Partidos de la liga paraguaya HOY
- Cerro Porteño vs Olimpia
- Hora: 4.30 p. m.
- Canal: Tigo Sports.