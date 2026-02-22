HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Deportes

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y Sudamericano de Clubes de Vóley.

Partidos de hoy domingo 22 de febrero. Foto: composición LR/X
Partidos de hoy domingo 22 de febrero. Foto: composición LR/X

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 22 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 2026, Primera División de Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvil) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En territorio peruano, la sorpresa UTC visitará a ADT en busca de seguir en el camino del triunfo y en lo más alto de la tabla. Además, tendremos enfrentamiento de clubes peruanos en el Sudamericano de Vóley 2026 entre Alianza Lima y la San Martín por el tercer puesto.

Partidos de la Liga 1 HOY

  • ADT vs UTC
  • Hora: 11.00 a. m.
  • Canal: L1 Max
  • Los Chankas vs Sport Huancayo
  • Hora: 1.15 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Atlético Grau vs Juan Pablo II
  • Hora: 3.30 p. m.
  • Canal: L1 Max
  • Cusco vs Comerciantes Unidos
  • Hora: 6.30 p. m.
  • Canal: L1 Max

Partidos del Sudamericano de Vóley 2026 HOY

Partidos de la liga de Argentina HOY

  • Vélez Sarsfield vs River Plate
  • Hora: 5.15 p. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de LaLiga HOY

  • Barcelona vs Levante
  • Hora: 10.15 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus
  • Celta de Vigo vs Mallorca
  • Hora: 12.30 p. m.
  • Canal: DSports
  • Villareal vs Valencia
  • Hora: 3.00 p. m.
  • Canal: DSports

Partidos de la Premier League HOY

  • Nottingham Forest vs Liverpool
  • Hora: 9.00 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus
  • Tottenham vs Arsenal
  • Hora: 11.30 a. m.
  • Canal: ESPN y Disney Plus
Notas relacionadas
Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, sábado 21 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, viernes 20 de febrero: horarios y canales de TV para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Partidos de hoy, 19 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, 19 de febrero de 2026: horarios y canales para ver fútbol en vivo

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

LEER MÁS
Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"

Jairo Concha señaló en qué falló Universitario al dejarse igualar contra Sporting Cristal: "Nos replegamos innecesariamente"

LEER MÁS
Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

Sporting Cristal rescató un empate contra Universitario: igualó 2-2 en el Gallardo y quedó listo para la vuelta ante 2 de Mayo

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy, domingo 22 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Parque de las Leyendas anuncia evento 'Capibara Fest' este 22 de febrero: ¿quiénes ingresan gratis?

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Deportes

Kevin Quevedo le responde fuerte a Reimond Manco por supuesta versión de su no convocatoria en Alianza Lima: "Payaso"

Hernán Barcos tras marcar su primer hat-trick en el Perú como jugador de FC Cajamarca: "Este equipo me representa"

Paulo Autuori se rindió ante Yoshimar Yotún tras empate agónico de Sporting Cristal: "Es un lujo tenerlo"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

Pier Figari oculta a empresas de Joaquín Ramírez que le pagaron US$180 mil

José María Balcázar y Hernando De Soto dialogaron en Palacio sobre las funciones del primer ministro

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025