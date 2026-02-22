Partidos de hoy, domingo 22 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 22 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 2026, Primera División de Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvil) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.

En territorio peruano, la sorpresa UTC visitará a ADT en busca de seguir en el camino del triunfo y en lo más alto de la tabla. Además, tendremos enfrentamiento de clubes peruanos en el Sudamericano de Vóley 2026 entre Alianza Lima y la San Martín por el tercer puesto.

Partidos de la Liga 1 HOY

ADT vs UTC

Hora: 11.00 a. m.

Canal: L1 Max

Los Chankas vs Sport Huancayo

Hora: 1.15 p. m.

Canal: L1 Max

Atlético Grau vs Juan Pablo II

Hora: 3.30 p. m.

Canal: L1 Max

Cusco vs Comerciantes Unidos

Hora: 6.30 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos del Sudamericano de Vóley 2026 HOY

Alianza Lima vs San Martín

Hora: 2.45 p. m.

Canal: Latina

Partidos de la liga de Argentina HOY

Vélez Sarsfield vs River Plate

Hora: 5.15 p. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Partidos de LaLiga HOY

Barcelona vs Levante

Hora: 10.15 a. m.

Canal: ESPN y Disney Plus

Celta de Vigo vs Mallorca

Hora: 12.30 p. m.

Canal: DSports

Villareal vs Valencia

Hora: 3.00 p. m.

Canal: DSports

Partidos de la Premier League HOY