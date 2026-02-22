Partidos de hoy, domingo 22 de febrero: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios, canales de TV y resultados de los partidos de la Liga 1 de Perú, LaLiga de España y Sudamericano de Clubes de Vóley.
¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, domingo 22 de febrero de 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1 2026, Primera División de Argentina) y Europa (LaLiga, Premier League) por las señales de canales como ESPN, DSports, L1 Max o desde servicios de streaming (Disney Plus, DGO, L1 Max Móvil) para que no te pierdas los encuentros de tu equipo favorito.
En territorio peruano, la sorpresa UTC visitará a ADT en busca de seguir en el camino del triunfo y en lo más alto de la tabla. Además, tendremos enfrentamiento de clubes peruanos en el Sudamericano de Vóley 2026 entre Alianza Lima y la San Martín por el tercer puesto.
Partidos de la Liga 1 HOY
- ADT vs UTC
- Hora: 11.00 a. m.
- Canal: L1 Max
- Los Chankas vs Sport Huancayo
- Hora: 1.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Atlético Grau vs Juan Pablo II
- Hora: 3.30 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cusco vs Comerciantes Unidos
- Hora: 6.30 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos del Sudamericano de Vóley 2026 HOY
- Alianza Lima vs San Martín
- Hora: 2.45 p. m.
- Canal: Latina
Partidos de la liga de Argentina HOY
- Vélez Sarsfield vs River Plate
- Hora: 5.15 p. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
Partidos de LaLiga HOY
- Barcelona vs Levante
- Hora: 10.15 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Celta de Vigo vs Mallorca
- Hora: 12.30 p. m.
- Canal: DSports
- Villareal vs Valencia
- Hora: 3.00 p. m.
- Canal: DSports
Partidos de la Premier League HOY
- Nottingham Forest vs Liverpool
- Hora: 9.00 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus
- Tottenham vs Arsenal
- Hora: 11.30 a. m.
- Canal: ESPN y Disney Plus