Ignacio Buse y Jan-Lennard Struff son los mejor rankeados de Perú y Alemania, respectivamente. Foto: composición Federación Peruana de Tenis/As

El Perú se prepara para un nuevo desafío en la Copa Davis. Tras su resonante victoria sobre Portugal hace casi 5 meses, la delegación nacional se medirá contra otro rival europeo, pero ahora condición de visitante. En esta oportunidad, Alemania será el seleccionado a batir por la ronda de qualifiers del torneo internacional.

Ignacio Buse (98 ATP), Juan Pablo Varillas (284 ATP), Gonzalo Bueno (217 ATP) y Arklon Huertas del Pino (840 ATP) son los integrantes del equipo capitaneado por el histórico Luis Horna. La escuadra germana no tendrá a su estrella, Alexander Zverev (4 ATP), pero cuenta con dos top 100: Jan-Lennard Struff (84 ATP) y Yannick Hanfmann (93 ATP).

¿Qué canal transmitirá el Perú - Alemania por Copa Davis?

Según anunció la Federación Peruana de Tenis vía redes sociales, la transmisión de esta serie Perú - Alemania estará a cargo, en exclusiva, de la señal de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV.

Programación de Perú vs Alemania por Copa Davis. Foto: Federación Peruana de Tenis

Anteriormente, TV Perú (canal 7) había televisado las llaves ante Chile y Portugal, las cuales se jugaron en el Club Lawn Tennis de la Exposición, de Jesús María. Con el cambio de localía, los derechos pasaron al cableoperador.

¿Cómo ver Perú - Alemania de Copa Davis por internet?

Si quieres seguir la cobertura en línea de los partidos entre peruanos y alemanes, suscríbete a la plataforma DGO, servicio de streaming oficial de DirecTV. También puedes informarte acerca de los resultados y marcadores de cada juego en la web de La República Deportes.

¿Cuándo juegan Perú - Alemania por Copa Davis?

Los partidos por este cruce de qualifiers de la Copa Davis 2026 se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de febrero, en el Castello Dusseldorf. La actividad del día 1 arrancará a las 10.00 a. m. (hora peruana), mientras que los choques del día 2 se jugarán desde las 7.00 a. m. (también en el horario peruano).