Canal confirmado de Perú - Alemania por los qualifiers de la Copa Davis 2026
Luego de que las 2 últimas series del equipo peruano fueran televisadas por canal 7, se confirmó la nueva señal que tendrá los derechos de transmisión de esta llave.
El Perú se prepara para un nuevo desafío en la Copa Davis. Tras su resonante victoria sobre Portugal hace casi 5 meses, la delegación nacional se medirá contra otro rival europeo, pero ahora condición de visitante. En esta oportunidad, Alemania será el seleccionado a batir por la ronda de qualifiers del torneo internacional.
Ignacio Buse (98 ATP), Juan Pablo Varillas (284 ATP), Gonzalo Bueno (217 ATP) y Arklon Huertas del Pino (840 ATP) son los integrantes del equipo capitaneado por el histórico Luis Horna. La escuadra germana no tendrá a su estrella, Alexander Zverev (4 ATP), pero cuenta con dos top 100: Jan-Lennard Struff (84 ATP) y Yannick Hanfmann (93 ATP).
¿Qué canal transmitirá el Perú - Alemania por Copa Davis?
Según anunció la Federación Peruana de Tenis vía redes sociales, la transmisión de esta serie Perú - Alemania estará a cargo, en exclusiva, de la señal de DSports, canal 610 y 1610 HD de DirecTV.
Programación de Perú vs Alemania por Copa Davis. Foto: Federación Peruana de Tenis
Anteriormente, TV Perú (canal 7) había televisado las llaves ante Chile y Portugal, las cuales se jugaron en el Club Lawn Tennis de la Exposición, de Jesús María. Con el cambio de localía, los derechos pasaron al cableoperador.
¿Cómo ver Perú - Alemania de Copa Davis por internet?
Si quieres seguir la cobertura en línea de los partidos entre peruanos y alemanes, suscríbete a la plataforma DGO, servicio de streaming oficial de DirecTV. También puedes informarte acerca de los resultados y marcadores de cada juego en la web de La República Deportes.
¿Cuándo juegan Perú - Alemania por Copa Davis?
Los partidos por este cruce de qualifiers de la Copa Davis 2026 se llevará a cabo el viernes 6 y sábado 7 de febrero, en el Castello Dusseldorf. La actividad del día 1 arrancará a las 10.00 a. m. (hora peruana), mientras que los choques del día 2 se jugarán desde las 7.00 a. m. (también en el horario peruano).