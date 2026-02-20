HOYSuscripcion LR Focus

TC anula condena contra Daniel Urresti por caso Hugo Bustíos
Eddie Fleischman revela la posible solución a la crisis deportiva de Alianza Lima: "El vestuario debe tener el mensaje claro"

El periodista deportivo se refirió acerca del mal momento que vive Alianza Lima tras los últimos resultados obtenidos.

Eddie Fleischman dio posible solución a la crisis deportiva que atraviesa Alianza Lima. Foto: Denganche/composición LR
Eddie Fleischman dio posible solución a la crisis deportiva que atraviesa Alianza Lima. Foto: Denganche/composición LR

Alianza Lima viene pasando un tenso momento tras los últimos resultados. Desde el club blanquiazul, saben que el duelo ante Sport Boys por Liga 1 podría definir muchas cosas. El periodista deportivo, Eddie Fleischman, se pronunció acerca de la crisis que estarían atravesando los 'íntimos' y sugirió una posible solución que la institución podría tomar en cuenta para salir de esta complicada situación.

'El Colorado' habló en el programa 'Juego Cruzado' y mencionó que es válido señalar al técnico por los resultados, pero al final, es el rendimiento del futbolista el que se ve en la cancha. "La solución de Alianza debe venir de abajo hacia arriba. El vestuario debe tener el mensaje claro. El problema está en el bajo rendimiento de algunos jugadores. Los futbolistas tienen que estar comprometidos al máximo con las exigencias del equipo y del entrenador", indicó el comunicador.

lr.pe

Eddie Fleischman dio solución para que Alianza Lima supere su crisis deportiva

El periodista dejó su opinión acerca de los técnicos que llegan al fútbol peruano, quienes muchas veces terminan siendo volubles a la respuesta de los jugadores. "Debería ser que los técnicos estén más fuertes que los propios jugadores. El vestuario debe tener el mensaje claro, con un técnico empoderado y ahí empezar a construir", mencionó 'El Colorado'.

De igual forma, el comunicador dejó en claro que siempre se busca la solución más fácil, la cual es sacar al técnico tras los malos resultados, antes de ver el rendimiento de los propios jugadores. "Se está haciendo al revés. 'No me gusta el resultado, dile a Guede que se va', y los jugadores qué? Si los que están perdiendo en la cancha son los jugadores", enfatizó en su programa.

lr.pe

¿Cuándo será el próximo partido de Alianza Lima?

El siguiente duelo de Alianza Lima será este viernes 20 de febrero ante Sport Boys por la cuarta fecha del Torneo Apertura. Los blanquiazules se medirán ante el cuadro chalaco en el Estadio Alejandro Villanueva a las 8.00 p. m., en uno de los partidos más atractivos de la jornada en la Liga 1 2026.

