Sporting Cristal dio a conocer los precios de entradas para el duelo de vuelta ante 2 de Mayo. Foto: Liga 1

Sporting Cristal dio a conocer los precios de entradas para el duelo de vuelta ante 2 de Mayo. Foto: Liga 1

Sporting Cristal viene ultimando detalles para el duelo de vuelta ante 2 de Mayo por la segunda fase de la Copa Libertadores. El club celeste dio a conocer los precios de las entradas para este encuentro decisivo, que tendrá como escenario el Estadio Miguel Grau del Callao el próximo martes 24 de febrero.

Los celestes usarán este escenario, debido a que el Estadio Nacional, donde siempre juegan de local los torneos internacionales, no se encuentra apto. Teniendo en cuenta que el Estadio Alberto Gallardo no cumple con los requisitos de Conmebol, la institución 'bajopontina' optó por elegir al Estadio Miguel Grau del Callao, como recinto para su duelo ante los paraguayos por Copa Libertadores.

Precios de entradas para ver el Sporting Cristal vs 2 de Mayo

El precio de las entradas para presenciar este partido por Copa Libertadores, va desde los S/. 34.90 soles para la zona popular norte, donde suele ubicarse la barra celeste, hasta los S/. 169.90, para las personas que deseen asistir a palco. El costo varía dependiendo del lugar y por las promociones que pueden haber para este este cotejo por torneo internacional. Es probable que algunas entradas sean puestas a la venta para la hinchada del equipo rival, quienes también están a la expectativa por lo que pueda hacer su equipo en esta llave.

Estos son los precios de las entradas para presenciar el Sporting Cristal vs 2 de Mayo en el Estado Miguel Grau del Callao:

Palco: S/ 169.90

Occidente: S/ 89.90

Oriente: S/ 49.90

Popular Norte: S/ 34.90

¿Quién sería el siguiente rival de Sporting Cristal por Copa Libertadores?

El ganador entre Sporting Cristal y 2 de Mayo, se enfrentará ante el equipo que supere la llave Carabobo vs Huachipato. En caso Sporting Cristal se mantenga en competencia, su rival podría ser de nacionalidad venezolana o chilena para la fase 3 de la Copa Libertadores.